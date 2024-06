Pixel Watch: Pixel Feature Drop bringt neue Funktionen auf die Smartwatch + Rollout des Juni-Update (Galerie)

Nutzer einer Pixel Watch der ersten oder zweiten Generation dürfen sich freuen, denn Google hat ein großes Update-Paket veröffentlicht. Dieses bringt die Smartwatches auf den aktuellen Juni-Stand und hat zusätzlich ein Pixel Feature Drop im Gepäck, das einen ganzen Schwung an Neuerungen bringt. Man verbessert die App-Erlebnisse rund um Google Wallet und Google Home, was sich zuletzt schon anhand von Leaks gezeigt hat.



Google hat vor wenigen Minuten endlich das Juni-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das neben dem Sicherheitsupdate auch das Pixel Feature Drop im Gepäck hatte. Wir haben euch alle Neuerungen für Smartphone-Nutzer bereits vorgestellt und jetzt schauen wir uns die neuen Funktionen an, die man für Pixel Watch-Nutzer bringt. Enthalten ist im ersten Schritt natürlich das Sicherheitsupdate mit den üblichen Fixes und Bedingungen, so wie wir das mittlerweile monatliche für die Pixel Watch gewohnt sind.

Google Pixel Watch: TWD9.240205.001

The June 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.