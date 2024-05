Google Pay: Bezahlen mit PayPal auf der Smartwatch – Feature Drop bringt lang erwartete Bezahlmethode

Mit der Bezahlplattform Google Pay lassen sich Einkäufe im stationären Handel sehr leicht per Smartphone oder Smartwatch bezahlen, wobei stets die vorab gewählte Bezahlmethode zum Einsatz kommt. Jetzt hat man im Zuge des neuen Android Feature Drop eine Erweiterung angekündigt, auf die viele Nutzer seit Jahren gewartet haben dürften: Google Pay für Wear OS unterstützt jetzt endlich PayPal.



Eigentlich sollte der Umfang der Bezahlfunktionen zwischen dem Android-Smartphone und der Wear OS-Smartwatch nicht wesentlich unterscheiden, das hat es aber in Verbindung mit einer anderen wichtigen Bezahlplattform bisher getan. Denn obwohl sich seit gut einem halben Jahrzehnt (!) PayPal als Bezahlmethode in Google Pay für Smartphones und das Web hinterlegen lässt, blieb diese Nutzungsmöglichkeit auf den Wear OS-Smartwatches außen vor. Bis jetzt.

Jetzt hat man ein Update angekündigt, das die Möglichkeit zur Zahlung per PayPal in Google Pay für Wear OS ermöglicht. Das Ganze ist sehr einfach umgesetzt, denn PayPal steht als normale Bezahlmethode bereit und kann einfach ausgewählt werden – so wie man das vom Smartphone schon seit vielen Jahren kennt. Eine separate Einrichtung ist nicht notwendig und nach dem Rollout des Updates, der in diesen Tagen erfolgt, sollte diese Möglichkeit nutzbar sein.

Warum das so lang gedauert hat, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass man das Ganze bisher schlicht und einfach „vergessen“ oder für nicht relevant gehalten hat. Dass das Ganze jetzt nachgeholt wird, könnte auf weitere Verbindungen zwischen Google und PayPal hindeuten, die bislang noch nicht kommuniziert worden sind. Vielleicht eine Zusammenarbeit im Bereich der Werbenetzwerke, in die PayPal erst vor wenigen Tagen angekündigt hat, einsteigen zu wollen? Aber soweit sind wir noch nicht.

Erst vor wenigen Wochen hat man das mobile Bezahlen sicherer und zum Teil auch komfortabler gestaltet. Vor jedem Bezahlvorgang ist eine Autorisierung notwendig – vielleicht war auch das eine Voraussetzung für PayPal?

