Google Pay: Update bringt Kreditkarten-Aktionen, später bezahlen und Fingerabdruck-Freigabe (Galerie)

Die Bezahlplattform Google Pay ist weit verbreitet und kann sowohl am Smartphone als App, im Browser oder am Desktop bei einer wachsenden Zahl von Onlineshops genutzt werden. Jetzt hat Google ein großes Update mit gleich drei neuen Features angekündigt, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden. Für europäische Nutzer ist es auch ein Ausblick auf kommende Funktionen.



Kartenvorteile zeigen

Viele Kreditkartenanbieter bieten neben der eigentlichen Bezahlmöglichkeit auch Formen von Bonusprogrammen an, die zum Teil wechseln oder aktionsweise unterschiedliche Konditionen haben können. Um darüber die Übersicht zu behalten und direkt an der Stelle informiert zu werden, wo die Karte zum Einsatz kommt, kann Google Pay jetzt über den aktuellen Vorteil informieren. Die Daten stammen direkt vom Kreditkartenanbieter und können somit mehr oder weniger dynamisch angepasst werden.

Man bringt das zuerst auf den Desktop und auch nur für Besitzer einer Karte von American Express oder Capital One. Weitere Karten und Regionen sollen folgen.

» Mehr Infos zu den Kreditkartenvorteilen

Jetzt kaufen, später bezahlen

Jetzt kaufen und später bezahlen ist nicht nur hierzulande populär, sondern auch in den USA. Daher hat man jetzt die Integration von zwei großen Plattformen angekündigt, die direkt für den Bezahlvorgang genutzt werden können. Integriert wurden Affirm und Zip, weitere sollen folgen. Gut möglich, dass das auch hierzulande schon bald folgt.









Kreditkarten-Details per Fingerabdruck freigeben

In der Browserversion von Google Pay für Android ist es jetzt nicht mehr notwendig, für das automatische Ausfüllen der Kreditkarten die Sicherheitsnummer (CVC) einzugeben, die man sowieso immer wieder vergisst. Stattdessen lässt sich jetzt die biometrische Entsperrung des Smartphones verwenden. Also einfach den Fingerabdruckscanner nutzen und schon werden alle Felder vom Namen über die Kreditkartennummer bis zum Ablaufdatum automatisch ausgefüllt.

In Ausnahmefällen kann es zu weiteren Sicherheitsabfragen kommen, aber grundsätzlich sollte es damit jetzt schneller gehen als bisher.

» Mehr Details zur Kreditkartendaten-Freischaltung per Fingerabdruck

