Google Maps: Smarte Zusammenfassungen und neue KI-Suchfunktion für die Maps-Plattform kommen

Die Google Maps Plattform bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Nutzung der Google Maps-Daten, die über diese Schnittstelle in eigenen Apps und Angeboten eingebunden werden können. Jetzt hat Google ein großes Update angekündigt, mit dem die Datenqualität vor allem dank Künstlicher Intelligenz in Form von Gemini nochmal deutlich zulegen soll: Es kommen smarte Zusammenfassungen von allen wichtigen Details und Bewertungen sowie die Nutzung dieser kombinierten Quellen.



Google Maps hält für unzählige Orte dieser Welt sehr viele Daten bereit, die von den üblichen Standortinformationen über die von der Community gelieferten Details bis hin zu den Bewertungen der Nutzer reichen. Allesamt eine beliebte Anlaufstelle, die über die Google Maps Plattform auch von anderen Apps und Angeboten genutzt werden können. Diese können sie einfach auslesen, für die eigenen Zwecke verwenden und somit für ihre Nutzer einen Mehrwert schaffen.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, klar was sonst, sollen diese Daten jetzt durch eine automatische Zusammenfassung noch detaillierter genutzt werden können. Unter anderem soll es smarte Zusammenfassungen geben, die die wichtigsten Details aus den Ortsinformationen, Bewertungen, Nutzerrückmeldungen und auch den Angaben der Inhaber kombinieren. Damit haben Entwickler die Möglichkeit, diese Fluten an Daten in geballter und übersichtlicher Form zu erhalten.

Es geht vor allem darum, ein grobes Gesamtbild eines Ortes auf einen Blick widerzuspiegeln. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie diese Zusammenfassung aussieht bzw. aussehen kann. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie das in den jeweiligen Apps umgesetzt ist. Auch Google Maps selbst kann in diesem Bereich sicherlich noch einmal nachlegen.









Diese zu Zusammenfassungen kombinierten Bewertungen wurden schon vor längerer Zeit für Google Maps angekündigt, aber bisher nicht in vollem Umfang ausgerollt. Jetzt schaltet man sie für die Google Maps Plattform frei und stellt damit wieder eine Datengleichheit her. Aber das ist noch nicht alles, denn auch an der Suchfunktion wird geschraubt: Diese kann detaillierter erfolgen und wird zusätzlich zu den Beschreibungen auch weitere Details sowie die Bewertungen der Nutzer mit einbeziehen, so wie ihr das am Beispiel auf dem linken Screenshot sehen könnt.

Die intelligenten Zusammenfassungen starten zuerst in den USA und sollen später in diesem Jahr für weitere Regionen geöffnet werden. Die smarte Suchfunktion soll ab sofort für alle Entwickler und Nutzer angeboten werden. Einen Zeitplan für den Rollout der einzelnen anderen Regionen hat man bisher noch nicht genannt.

