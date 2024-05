Pixel Update: Nutzer sollen Smartphones reparieren, modulare Geräte, ChromeOS auf Pixel und mehr

Eine weitere Pixel-Woche im Monat Mai geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen wieder viele Neuigkeiten rund um die Pixel-Smartphones und das gesamte Google-Portfolio gebracht: So hat sich Google zu einer besseren Reparierbarkeit der Smartphones geäußert, ChromeOS auf den Pixel-Smartphones gezeigt und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Produkte auch diesmal wieder sehr interessant: Denn mit ChromeOS auf den Pixel-Smartphones verfolgt man ein interessantes Konzept, Nutzer sollen ihre Geräte möglichst selbst reparieren können und vielleicht kommen auch die modularen Smartphones zurück. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Nutzer sollen ihre Pixel-Smartphones selbst reparieren

Das Reparieren eines Smartphones ist sicherlich nicht Jedermanns Sache, aber vielleicht wird sich das schon bald ändern. Denn Googles langfristiger Plan sieht vor, dass dafür in Zukunft nur noch Hausmittel und keine speziellen Werkzeuge oder Fachkenntnisse mehr notwendig sind.

» Google setzt auf Reparierbarkeit der Pixel-Smartphones

Pixel Glass kommt wohl schon wieder zurück

Eigentlich ist Google gerade erst wieder aus dem Markt der Smart Glasses ausgestiegen, da feiern sie ein kleines Comeback. In einem spektakulären Gemini-Video war die smarte Brille plötzlich wieder zu sehen und auch für einen langen Zeitraum im Einsatz. Es zeigt sich, dass diese Brillen gerade in dem Bereich ein perfektes Einsatzgebiet haben.

» Google arbeitet erneut an einer smarten Datenbrille









Bringt Google die modularen Smartphones zurück?

Passend zur geplanten einfachen Reparierbarkeit könnte Google ein Projekt zurückbringen, das vor einigen Jahren für großes Aufsehen gesorgt hat: Nämlich das der modularen Smartphones. Es wäre sicherlich eine gute Idee, wenn man das Ganze in einer etwas moderneren und vielleicht auch schickeren Variante als damals umsetzen könnte.

» Pixel-Smartphones bald auch modular?

ChromeOS auf Pixel-Smartphones

Google hat ChromeOS auf den Pixel-Smartphones präsentiert, sodass sich über den DisplayOut-Ausgang die Nutzung als Chromebook anbieten würde. Gezeigt hat man das nur einigen ausgesuchten Partnern und es ist bisher nicht bekannt, welchen Zweck man damit verfolgt hat. In einem kurzen Statement heißt es nur, dass das Gezeigte vorerst nicht für ein finales Produkt konzipiert ist.

» Google demonstriert ChromeOS auf Pixel-Smartphones

