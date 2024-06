Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google legt endlich wieder bei den Pixel-Smartphones nach: Vor wenigen Monaten wurde das neue Pixel Feature Drop, das als zweites großes reguläres Update in diesem Jahr eine ganze Reihe an Neuerungen im Gepäck hat. Das Pixel Feature Drop für den Monat Juni enthält einige Verbesserungen für die Pixel-Smartphones, das Pixel Fold, das Pixel Tablet und auch für die Pixel Watch. Wir zeigen euch, worauf ihr euch in den nächsten Stunden freuen könnt.



Google hat ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat, mit denen man guten Gewissens in das zweite Feature Drop-Halbjahr starten kann. Hier ein ausführlicherer Blick auf das Pixel Feature Drop für die Smartphones, das im Laufe der nächsten Tage für die aktuellen Geräte ausgerollt werden soll. Das Pixel Feature Drop besteht auch in diesem Monat wieder aus einem großen Paket für die Smartphones sowie einem weiteren für die Pixel Watch und das Pixel Tablet.

Gemini Nano für alle Pixel 8-Smartphones

Erst vor wenigen Tagen ist Gemini offiziell für Android in Deutschland gestartet und jetzt geht man den nächsten Schritt. Alle Nutzer eines Pixel 8, Pixel 8 Pro oder auch eines brandneuen Pixel 8a können jetzt Gemini Nano als Entwickleroption auf dem Smartphone nutzen. Dabei handelt es sich um die lokale Version des KI-Modells, das für seinen ganz eigenen Aufgabenbereich keine Onlineverbindung mehr benötigt. Bisher ist der Funktionsumfang noch recht bescheiden, aber schon bald will man ein großes funktionelles Update ausrollen. Jetzt tut man den ersten Schritt.









Inhalte auf großes Display übertragen

Google aktiviert endlich den physischen Medienausgang auf den aktuellen Pixel-Smartphones. Nutzer des Pixel 8, Pixel 8 Pro sowie des Pixel 8a können jetzt einfach einen Bildschirm per USB-C anschließen und das Smartphone-Bild direkt übertragen lassen. Damit ist das kabelgebundene Streaming von Filmen möglich, aber auch die parallele Arbeit an einem Desktop.

Mein Gerät finden – auch ohne Akku

Das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk kann euer Pixel-Smartphone jetzt auch aufspüren, wenn dieses ausgeschaltet ist oder Akku leer ist. Man nennt dazu zwar keine Details, doch in der vorhergehenden Leaker-Phase wurde bekannt, dass das nur wenige Stunden lang funktioniert, während die notwendigen Komponenten in den Smartphones noch mit einem eigenen Notstrom versehen werden. Ihr werdet also sicherlich kein Gerät finden, das schon mehrere Tage ausgeschaltet ist.

Pixel Kamera erkennt beste HDR+ Fotos

Die Pixel Kamera-App kann jetzt autoamtisch den besten Moment eures Motives in HDR+ erkennen und dieses mit einem Tastendruck fotografieren. Damit wird es für euch einfacher, ein Selfie bzw. ein Foto von euch selbst zu machen, bei dem euer Gesicht und die Augen im Fokus stehen sollen.











Telefonbuch-Rückwärtssuche

Die Google Telefon-App führt eine neue Rückwärtssuche ein. Sollte euch eine Telefonnummer nicht bekannt vorkommen, könnt ihr jetzt direkt aus dem Anrufprotokoll heraus nach dieser Telefonnummer suchen. Es wird eine Google Websuche durchgeführt, die euch vielleicht Ergebnisse bringt. Gut möglich, dass da in Zukunft noch weitere Wege folgen werden, um die Identität der Person hinter einer Telefonnummer herauszubekommen.

Pixel Kamera Objektivauswahl

Die Pixel Kamera-App gibt euch jetzt die Möglichkeit, im Pro-Modus das zu nutzende Objektiv selbst auszuwählen. Das wird allerdings nur auf den Pro-Smartphones mit den drei Kameralinsen funktionieren, während es auf den normalen Modellen mit den zwei Linsen nicht möglich sein wird.









Alle Neuerungen im Video

Im obigen Video findet ihr alle wichtigen Neuerungen aus dem Juni Feature Drop in der Übersicht. Zusätzlich gibt es auch ein Pixel Feature Drop für die Pixel Watch sowie das Pixel Tablet. Aus Gründen der Übersicht findet ihr alle Neuerungen zur Smartwatch in einem separaten Artikel. Hier findet ihr alle Pixel Feature Drop-Neuerungen für die Pixel Watch. Neu ist die Smart Home-Kontrolle sowie PayPal in Google Wallet.

Auch der Release von Android 14 QPR3 – der Feature Drop Release – ist ein Teil des aktuellen Pixel Feature Drop und wird parallel mit dem Android-Sicherheitsupdate für Juni ausgerollt.

» Android 14: Google veröffentlicht neuen Feature Drop Release – Android 14 QPR3 für die Pixel-Smartphones

