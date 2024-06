Mit Google Maps zur Fußball-EM: Google präsentiert praktische neue Funktionen für Fußball-Fans

Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Für alle Fußball-Begeisterten + Anhang bedeutet das, in den nächsten Wochen vielleicht einige Mal quer durch das Land zu reisen und den hoffentlich erfolgreichen Siegeszug der deutschen Mannschaft zu verfolgen. Jetzt hat das Google Maps-Team jede Menge Features vorgestellt, die dabei behilflich sein können.



Die Welt zu Gast bei Freunden, oder so ähnlich. Die nächsten vier Wochen stehen in Deutschland ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft 2024, für die deutsche Fans diesmal nicht ganz so weit reisen müssen. Das Google Maps-Team hat jetzt jede Menge Tipps veröffentlicht, Features vorgestellt und kleinere Neuerungen angekündigt, mit denen ihr dank der Kartenplattform sicher zwischen den Spielstätten unterwegs sein könnt.

Ich erspare euch an dieser Stelle eine Wiederholung der zahlreichen Features, ihr findet diese ausführlich im Google-Blog. Hier nur ein schneller Überblick: Google Maps hilft euch bei der Anreise mit der Routenplanung, der Navigation und natürlich auch den ÖPNV-Funktionen. Diese halten Echtzeitinformationen und eine detaillierte Routenplanung bereit. Aber auch die kraftstoffsparenden Routen können in diesen Tagen wichtig werden. Sollten viele Menschen denselben Weg nehmen wollen, kann die Funktion „alternative Wege zum Ziel“ praktisch sein, die jetzt für alle Nutzer in Deutschland ausgerollt wird.

Touristen können gemeinsam mit ihren deutschen Freunden die Listenfunktion nutzen, um wichtige Orte zu markieren. Live View hilft euch dabei, den richtigen Eingang zur U-Bahn oder am Stadion zu finden und mit Streetview sowie Immersive View und den verknüpften Immersive View-Routen könnt ihr euch vieles bereits vorab ansehen. Immersive View für Routen startet mit Berlin in diesen Tagen in der ersten deutschen Stadt – weitere sollen folgen.

