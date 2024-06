Pixel Watch 3 XL: Das ist Googles neue Smartwatch – Leak zeigt erstmals die große Variante (Galerie & Video)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel Watch 3 präsentieren, über die bis vor wenigen Tagen nur wenig bekannt gewesen ist. Schon seit einigen Monaten wird spekuliert, dass Google in diesem Jahr erstmals eine zweite, größere, Variante auf den Markt bringen könnte – und jetzt gibt es mehr oder weniger die Bestätigung. Ein neuer Leak zeigt die Pixel Watch 3 XL auf Renderbildern und im Video.



Die Pixel Watch 3 kommt mit großen Schritten näher und wird die Smartwatch-Serie aus dem Hause Google bereits in die dritte Generation bringen. Schon vor einigen Monaten gab es erste Hinweise auf eine zweite Größe, mit der das Portfolio analog zu dem der Pixel 9-Smartphones wachsen soll, und jetzt gibt es zumindest aus Leakerkreisen die Bestätigung. Auf den Bildern in diesem Artikel soll die neue Pixel Watch 3 XL zu sehen sein. Wie der Name schon verrät, die größere Variante.

Die Pixel Watch 3 XL sieht ihrem kleinen Bruder zum verwechseln ähnlich und wird am bekannten Design wohl nichts ändern, sondern lediglich in der Größe wachsen. Es gibt ein größeres Display mit einer erwarteten Größe von 1,45 Zoll (statt 1,2 Zoll beim kleinen Bruder) sowie ein dickeres Gehäuse – erstes ist auch beim kleineren Modell laut den letzten Leaks der Fall. Die Abmessungen sollen bei 45mm x 45mm x 13.89mm liegen.

Schon bei den ersten Gerüchten zur größeren Variante wurde über die Armbänder spekuliert, die aufgrund ihrer Verschlussvariante kaum eine Vergrößerung zulassen. So soll es dann wohl auch sein. Laut dem Leak wird es für die XL-Version eine eigene Armbandserie ergeben und ein Austausch zwischen dem großen und kleinen Modell nicht möglich sein. Enttäuschend, aber wenn man es dauerhaft bei diesen zwei Größen belässt und auch Generationen-übergreifend den Austausch ermöglichen wird, sicherlich zu verschmerzen.









Bilder und Video der Pixel Watch 3 XL

» Das ist die Pixel Watch 3

