Android: Großes Update für alle Benachrichtigungen – Google bringt Neuerungen und plant Umbau (Übersicht)

Google bringt mit jeder Android-Version viele Neuerungen in das Betriebssystem und schraubt dabei auch ständig an Bereichen, die man vermeintlich kaum noch verbessern kann – würde man zumindest annehmen. Interessanterweise sind jetzt wieder die Benachrichtigungen in den Mittelpunkt gerückt, die rund um Android 15 und Android 16 überraschend große Fortschritte machen und ohne Frage zu den Schwerpunkten der aktuellen Betriebssysteme gehören. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.



Es gibt nur wenige Bereiche in Android, die seit dem Start des Betriebssystems vor bald 20 Jahren Bestand haben, doch die Benachrichtigungen gehören dazu. Noch dazu sind die Benachrichtigungen ein solch fester Bestandteil im Smartphone-Alltag fast aller Nutzer, dass deren Bedeutung gar nicht hoch genug bemessen werden kann. Umso überraschender ist es, dass Google mit jedem Major-Update immer wieder neue Tricks für die Benachrichtigungen einfallen, diese komfortabler werden und dennoch über die Jahre vertraut geblieben sind.

Beim aktuellen Android-Schwung von Android 15 QPR2 über Android 15 QPR3 bis hin zur Android 16 Beta zeigen sich viele Änderungen und Neuerungen rund um die Benachrichtigungen, die wir an dieser Stelle einmal schnell zusammenfassen wollen. Sie ergänzen die schon in den letzten Jahren vorgenommenen Änderungen von den Designs über die Kategorisierungen bis hin zu den Benachrichtigungskanälen, der automatische Priorisierung oder den praktischen Fokusmodus.

Icons statt Liste auf dem Sperrbildschirm

Ganz frisch entdeckt und sicherlich direkt nach dem Rollout ein Favorit vieler Nutzer: Um sowohl die Übersicht zu erhöhen als auch die eigene Privatsphäre zu steigern, können Benachrichtigungen zukünftig mit nebeneinander positionierten Icons gezeigt werden. Diese Darstellung ersetzt die klassische Liste und dürfte vor allem Fans des Always-on-Displays sehr gelegen kommen. Auf Screenshots ist das bereits zu sehen.

Ein eigener Bereich für die Benachrichtigungen

Schon seit den ersten Versionen des Betriebssystems müssen sich die Benachrichtigungen ihre Oberfläche mit den Schnelleinstellungen teilen. Wird die Statusleiste vom oberen Displayrand heruntergezogen, kommen beide nacheinander zum Vorschein, wobei die Relevanz im Laufe der Jahre mehrfach gewechselt hat. In den meisten Fällen lässt sich der gewünschte Bereich noch einmal vergrößern, aber das wird schon bald gar nicht mehr notwendig sein, denn in Kürze soll eine Trennung erfolgen. Sowohl die Benachrichtigungen als auch die Quick Settings erhalten einen eigenen Bereich, wobei durch die Position des Scrollens festgelegt wird, welche der beiden Sektionen sich öffnet.

Neue App-Symbole für Benachrichtigungen

Statt lediglich einfarbige Icons für Benachrichtigungen zu verwenden, wie es über einen langen Zeitraum üblich war, stellt man jetzt auf die vollwertigen und in Farbe verfügbaren App-Icons um. Diese entsprechen der App und werden sowohl in der Listenansicht als auch für das kleine, ständig sichtbare, Icon in der Statusleiste genutzt. Selbst auf Always-on-Display sollen die farbigen Icons zum Einsatz kommen, was einigen Smartphone-Nutzern zwar bekannt vorkommen dürfte, bisher unter Android aber kein Standard war.

Benachrichtigungen herunterfahren

Wenn das Smartphone mal wieder dauerhaft vor sich hin vibriert oder läutet, weil unzählige Benachrichtigungen eingehen, kann es schnell lästig werden. Um den Nutzern etwas Stress zu nehmen, gibt es in Kürze eine neue Cooldown-Funktion. Diese soll dafür sorgen, dass nach drei innerhalb kürzester Zeit nacheinander eintreffenden Benachrichtigungen keine weitere Reaktion des Smartphones mehr folgt – zumindest für die kommenden zwei Minuten. Natürlich sind alle Meldungen weiterhin abrufbar, aber es wird weder eine Audiomeldung noch eine Vibration oder eine visuelle Meldung auf dem Display geben.

Benachrichtigungen kategorisieren

Hilft alles nichts, dann sollen die vielen eingehenden Benachrichtigungen wenigstens etwas eingedämmt und besser für den Nutzer aufbereitet werden – am besten noch in einer gefilterten Liste. Mit der neuen Kategorisierung von Benachrichtigungen sollen die aktiven Meldungen in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden. Die Kategorien orientieren sich ein wenig an GMail und könnten so manchem Nutzern daher vertraut sein.

Browser-Benachrichtigungen einfach abbestellen

Keine wirkliche Änderung in Android, aber dennoch thematisch sehr passend: Die über Google Chrome eingehenden Benachrichtigungen von Web-Apps lassen sich schon seit einigen Versionen einfacher als bisher abbestellen. Dafür gibt es in jeder Benachrichtigung eine Verknüpfung, sodass kein tiefer Einstieg in die Browsereinstellungen oder die Berechtigungen der einzelnen Webseiten mehr notwendig ist.

