WhatsApp: Mit diesem Trick könnt ihr alle Medien ohne blauen Haken abrufen – Bilder und Videos runterladen

Der Messenger WhatsApp besitzt ein sehr einfaches System für den Status von Nachrichten, das allen Nutzern wohlbekannt sein sollte – inklusive der bekannten blauen Haken. Diese sind sehr praktisch, können aber auch einen gewissen Druck aufbauen, der nicht immer gut ist. Heute zeigen wir euch, wie ihr Bilder und Videos, die ihr von anderen Nutzern bekommen habt, ohne Auslösung des blauen Hakens ansehen könnt.



Der blaue Haken in WhatsApp hat bei seiner Einführung vor mehreren Jahren für große Diskussionen gesorgt, hat sich aber natürlich dennoch sehr schnell etabliert. Denn die Vorteile dieser Lesebestätigung überwiegen einfach. Doch der blaue Haken kann auch auf beiden Seiten der Kommunikation Druck auslösen. Der Empfänger hat den Druck, schnell antworten zu müssen. Der Absender fragt sich, warum es trotz Lesebestätigung keine sofortige Antwort gibt. Von Außen betrachtet meist völlig übertrieben, doch sicherlich waren schon viele Nutzer auf beiden Seiten in einer ähnlichen Situation.

Wir haben euch vor einigen Tagen gezeigt, wie ihr WhatsApp-Nachrichten ohne blauen Haken lesen könnt, was zwar sehr gut funktioniert, aber dennoch eine Schwachstelle hat. Denn es lassen sich auf diesem Weg nur Texte und Emojis lesen, aber keine Medien abrufen. Hat der Kontakt euch einige Bilder oder gar Videos gesendet, sind diese normalerweise nur in der Konversation selbst sichtbar. Und damit erscheinen dann sowohl bei den Medien als auch den Texten wieder die blauen Haken.

Aber auch für die Medien gibt es einen Trick, um diese ohne Lesebestätigung abzurufen und in voller Größe zu betrachten. Dafür machen wir uns die Tatsache zunutze, dass die mit WhatsApp empfangenen Medien nicht in der App vergraben sind, sondern direkt als Bilder und Videos am Smartphone gespeichert werden und somit in den Galerien auftauchen. Wir müssen nur sicherstellen, dass sie dies auch ohne Öffnen der Konversation tun.









Um alle empfangenen Medien ohne Öffnen von WhatsApp und der Konversation zu erhalten, muss nur die entsprechende Option in den WhatsApp-Einstellungen festgelegt werden. Legt dort fest, dass alle empfangenen Dateien automatisch heruntergeladen werden sollen. Ihr findet die Bilder und Videos dann in eurer Galerie bei allen anderen empfangenen Dateien. Das Gleiche gilt für Dokumente und andere Dateitypen, die per WhatsApp verschickt worden sind.

Öffnet WhatsApp unter Android Tippt nun auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und öffnet die Einstellungen Jetzt wählt den Punkt „Daten- und Speichernutzung“ In der Kategorie „Automatischer Download von Medien“ aktiviert ihr nun einfach alle Einträge unter den Punkten „Bei mobiler Datenverbindung“ und „Bei einer WLAN-Verbindung“ Achtung: Falls ihr oft große Videos erhaltet, solltet ihr euch das vielleicht überlegen und beim Bewegtbild darauf verzichten. Bilder hingegen sind meist gut komprimiert und stellen abgesehen von Bilderfluten kein großes Problem da

Nutzt ihr sowohl den Text-Trick als auch den Medien-Trick, könnt ihr alle Inhalte auch ohne Öffnen der Konversation abrufen. Natürlich ist das nur temporär sinnvoll und sollte nicht zur Gewohnheit werden – denn dann macht man sich auch wieder unbeliebt. Weil es in einigen Fällen aber sehr praktisch ist, könnt ihr euch diese Tipps einfach einmal merken und vielleicht bei Bedarf zur Anwendung bringen.

