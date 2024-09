Android 15: Farbtupfer für die Benachrichtigungen – Icons werden durch App-Symbole ersetzt (Teardown)

Google bastelt in Android immer wieder an den Benachrichtigungen, die mit praktisch jeder neuen Betriebssystem-Version eine Änderung erhalten haben. Jetzt ist erneut im Rahmen eines Teardowns eine kleine Änderung mit größerer visueller Wirkung aufgetaucht: Sowohl innerhalb der Benachrichtigungen als auch in der Benachrichtigungsleiste werden die App-Icons in voller Farbenpracht verwendet.



Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass Google voraussichtlich mit Android 16 die Benachrichtigungen von den Schnelleinstellungen trennt und diesen somit noch mehr Platz im eigenen Bereich geben wird. Aber das könnte nicht die einzige Änderung sein, denn schon vorab zeigt sich im Android 15 Sourcecode eine Änderung, die von Android-Experte Mishaal Rahman bereits freigeschaltet werden konnte: Die Nutzung der App-Icons in voller Farbenpracht, statt wie bisher in einfarbiger Variante.

Seit vielen Jahren nutzt Android eine einfarbige Version des jeweiligen App-Icons sowohl in den Benachrichtigungen als auch in der Benachrichtigungsleiste. Seit Material You mit entsprechender Einfärbung und eigentlich gut zu erkennen. Dennoch scheint man davon genug zu haben und stattdessen in zukünftigen Versionen die farbigen Versionen der App-Icons verwenden zu wollen, so wie ihr das auf den obigen Screenshots sehen könnt.

Selbst auf dem Always-on-Display kommen die bunten Icons zum Einsatz, wobei das sicherlich auch von den Einstellungen dieser speziellen Oberfläche abhängig sein wird. Es wird erwartet, dass die farbliche Änderung schon mit einer der nächsten QPR-Versionen ausgerollt wird, während sich der größere Brocken – die Trennung von den Schnelleinstellungen – noch bis Android 16 ziehen wird.

» Android 16: Google trennt die Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen vollständig – per Geste (Video)

[Android Authority]