Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Februar-Update ist jetzt da

Die erste volle Woche des Monats hat bereits gestern begonnen und jetzt legt Google wie erwartet wieder für viele Smartphone-Nutzer nach: Vor wenigen Minuten wurde das Android-Sicherheitsupdate für Februar veröffentlicht, das wieder einmal zu überraschen weiß. Denn auch in diesem Monat fällt das Update sehr übersichtlich aus und hat bis auf die veränderte Versionsnummer nicht viel im Gepäck. Dennoch kann es unter der Haube zu Veränderungen kommen.



Wie gewohnt pünktlich zum Start in einen neuen Monat veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das auch diesmal wieder an einem Dienstag statt einem Montag freigegeben wurde. Doch das spielt eigentlich gar keine große Rolle, denn tatsächlich ist in diesem Monat keine einzige Sicherheitslücke aufgetreten, die man bei Google für behebenswert hält. Behebenswert bedeutet, dass die Lücke kritisch oder zumindest potenziell gefährlich sein muss. Alle anderen hebt man sich für das Quartals-Update auf, dessen nächste Runde wir für März erwarten.

Der Februar 2026 ist erst der zweite Monat seit Einführung des neuen Update-Systems, in dem keine einzige Lücke gestopft wurde. Selbst im Januar gab es immerhin einen Bugfix, doch auch dieser ist gestrichen und so ist das Update in diesem Monat eine komplette Nullmeldung. Das heißt nicht, dass es keine Lücken gibt, sie sind nur nicht schwerwiegend genug.

Die Ausnutzung vieler Probleme auf Android wird durch Verbesserungen in neueren Versionen der Android-Plattform erschwert. Wir empfehlen allen Nutzern, nach Möglichkeit auf die aktuelle Android-Version zu aktualisieren.

Zusätzlich hat Google das bereits bekannte lange Dokument mit Erklärungen veröffentlicht, das für Smartphone-Nutzer schlussendlich keine Relevanz hat. Erst für den Monat März erwarten wir ein sehr großes Update, vielleicht mit einer dreistelligen Anzahl an behobenen Problemen.

Update für die Pixel-Smartphones?

Es gibt auch ein Update für die Pixel-Smartphones für den Monat Februar, das diesmal gar nicht länger als mittlerweile gewohnt auf sich warten lässt. Das könnte daran liegen, dass auch dieses im Februar praktisch nichts enthält. Es gibt keine Google-internen Sicherheitslücken, keine Probleme und auch keine funktionellen Verbesserungen. Auch hier drückt man also auf die Bremse und dürfte sich einiges für den März aufheben.

Sollte Google dauerhaft bei dem neuen Update-System bleiben, könnte es langfristig gar darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind. Währenddessen sind alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken unterwegs. Auch wenn sie nicht als kritisch eingestuft werden, ist jede offene Lücke sicherlich eine zu viel.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Februar 2026 | Pixel Security Bulletin Februar 2026

