Google Home: Update für die Smart Home-Plattform – neue Auslöser und Aktionen für die Automatisierung

Veröffentlicht am von Jens
Die Smart Home-Plattform Google Home gehört in diesem Jahr zu den Schwerpunkten des Unternehmens und wird nicht nur mit KI-Integration und neuen Geräten, sondern auch einem wachsenden Funktionsumfang verstärkt. Jetzt wurde das Januar-Update angekündigt, das eine ganze Reihe von Neuerungen rund um die Automatisierung bzw. dem Auslösen und Durchführen von Abläufen mit sich bringt.


Ein Smart Home zeichnet sich nicht nur durch fernsteuerbare Geräte aus, das ist viel mehr die Grundlage, sondern hauptsächlich durch die smarten Abläufe und Automatisierungen. Die Plattform Google Home hat in den letzten Jahren in diesem Bereich stark nachgelegt und jetzt kommt die nächste Runde. Mit dem Januar-Update folgen sowohl neue Trigger als auch Aktionen.

Neue Auslöser
Um eine Aktion automatisiert auszuführen, müssen eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sein – die Grundlage eines Ablaufs. Jetzt erweitert man diese Trigger um die Lautstärke von Geräten („Wenn die Lautstärke höher als 50 ist…“, um den Wiedergabestatus eines Mediengeräts („Wenn der Fernseher spielt…“, „Wenn der Lautsprecher pausiert ist…“) und um die Helligkeit eines bestimmten Sensors („Wenn die Helligkeit höher als 80 Prozent ist…“). Zu guter Letzt kann auch der Status eines smarten Geräts als Auslöser herangezogen werden („Wenn die Waschmaschine läuft…“ oder „Wenn ein Fehler beim Staubsaugerroboter auftritt…“).

Neue Aktionen
Wird eine der neuen oder bestehenden Trigger ausgelöst, kann eine der zahlreichen Aktionen ausgeführt werden. Jetzt kommen neuen Aktionsmöglichkeiten dazu: Es lässt sich ein Gerät einschalten („…schalte die Kaffeemaschine an“), ein Alarm aktiivert werden („…schalte die Alarmanlage scharf“), es kann beispielsweise der Staubsaugerroboter angesteuert werden („…starten den Staubsauger“, „…pausiere den Staubsauger“) oder auch ein anderes smartes Gerät angewiesen werden, zu starten, zu pausieren oder eine Aufgabe fortzusetzen. Selbst die Kontrolle von Lichteffekten („…stoppe den Lichteffekt“) ist möglich.


Die neuen smarten Aktionen werden jetzt für viele Waschmaschinen, Trockner und Kaffeemaschinen unterstützt. Für smarte Öfen, Staubsaugerroboter oder Wischroboter ist das noch nicht möglich. (Ja, Google spricht in der Ankündigung von der Unterstützung der Staubsaugerroboter und im weiteren Text davon, dass diese nicht unterstützt werden).

