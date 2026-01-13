Google Play Store Aktion: Diese 139 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

play 

Zum Start in die Aktionenwoche gibt es im Google Play Store heute sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Pixel Update für Januar, über das neue Google Fotos Backup und zeigen euch die kostenpflichtigen Play Store-Apps gratis. Informiert euch auch über Gemini auf dem iPhone.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 13.01.2026

Android: Kostenpflichtige Apps gratis ausprobieren – Google Play bekommt neue ‚try before you buy‘-Funktion

Apps
Image Resizer
Image Resizer
Download QR-Code
Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Sarathi
Sarathi
Download QR-Code
Sarathi
Entwickler: Serverless
Preis: Kostenlos
Hobby Piano: Real Time Music
Hobby Piano: Real Time Music
Download QR-Code
Hobby Piano: Real Time Music
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
ADWLauncher 1 EX
ADWLauncher 1 EX
Download QR-Code
ADWLauncher 1 EX
Entwickler: AnderWeb
Preis: Kostenlos
Librius: Become Smarter
Librius: Become Smarter
Download QR-Code
Librius: Become Smarter
Entwickler: Empirics Asia
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Quick Volume Control
Quick Volume Control
Download QR-Code
Quick Volume Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
VPN Pro - Secure VPN Premium
Download QR-Code
VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Fake call screen - Prank call
Fake call screen - Prank call
Download QR-Code
Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
Bookmark Manager - URL manager
Download QR-Code
Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Number to word convert offline
Number to word convert offline
Download QR-Code
Number to word convert offline
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
Download QR-Code
SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
DENTAL CASHFLOW
DENTAL CASHFLOW
Download QR-Code
DENTAL CASHFLOW
Entwickler: Ahmed Naguib
Preis: Kostenlos
Dental Designer Art
Dental Designer Art
Download QR-Code
Dental Designer Art
Entwickler: Ahmed Naguib
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Download QR-Code
Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Write on Pictures
Write on Pictures
Download QR-Code
Write on Pictures
Entwickler: petraapps
Preis: Kostenlos
Collage Maker & Photo Editor
Collage Maker & Photo Editor
Download QR-Code
Collage Maker & Photo Editor
Entwickler: FUTUREMETA
Preis: Kostenlos
Agenda 25 pro
Agenda 25 pro
Download QR-Code
Agenda 25 pro
Entwickler: ilpesceweb
Preis: Kostenlos
WSticky - Sticky Notes Widget
WSticky - Sticky Notes Widget
Download QR-Code
WSticky - Sticky Notes Widget
Entwickler: GuoPing He
Preis: Kostenlos
PixelWave
PixelWave
Download QR-Code
PixelWave
Entwickler: Alexander Zolotov
Preis: Kostenlos
Gallery - Photos Gallery Album
Gallery - Photos Gallery Album
Download QR-Code
Gallery - Photos Gallery Album
Entwickler: Dev Craft Team
Preis: Kostenlos
At Ease Anxiety & Worry Relief
At Ease Anxiety & Worry Relief
Download QR-Code
At Ease Anxiety & Worry Relief
Entwickler: Meditation Oasis
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Military Analog Watch Face LUX
Military Analog Watch Face LUX
Download QR-Code
Military Analog Watch Face LUX
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Analog Galaxy Watch Luxury
Analog Galaxy Watch Luxury
Download QR-Code
Analog Galaxy Watch Luxury
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Minimal Watch Face Moon Phase
Minimal Watch Face Moon Phase
Download QR-Code
Minimal Watch Face Moon Phase
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Runner Watch Face
Runner Watch Face
Download QR-Code
Runner Watch Face
Entwickler: RichFace
Preis: Kostenlos
Active Wear Watchface
Active Wear Watchface
Download QR-Code
Active Wear Watchface
Entwickler: Bloomfield Watchfaces
Preis: Kostenlos
Radar
Radar
Download QR-Code
Radar
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Dual Tone: Watch face
Dual Tone: Watch face
Download QR-Code
Dual Tone: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Athlete 2: Watch face
Athlete 2: Watch face
Download QR-Code
Athlete 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Alien Transformation Omni
Alien Transformation Omni
Download QR-Code
Alien Transformation Omni
Entwickler: dev.vulpes
Preis: Kostenlos
Digital & Analog
Digital & Analog
Download QR-Code
Digital & Analog
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Minimal Watch Face Black
Minimal Watch Face Black
Download QR-Code
Minimal Watch Face Black
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
MW33 Classic Analog Watch
MW33 Classic Analog Watch
Download QR-Code
MW33 Classic Analog Watch
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Big Time
Big Time
Download QR-Code
Big Time
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Sport Fit
Sport Fit
Download QR-Code
Sport Fit
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Lcd Pixel Mod
Lcd Pixel Mod
Download QR-Code
Lcd Pixel Mod
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Minimal Digital Watch Face IO
Minimal Digital Watch Face IO
Download QR-Code
Minimal Digital Watch Face IO
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Business Classic - Watch face
Business Classic - Watch face
Download QR-Code
Business Classic - Watch face
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Tourist IV
Tourist IV
Download QR-Code
Tourist IV
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Minimal Classic Watch Face
Minimal Classic Watch Face
Download QR-Code
Minimal Classic Watch Face
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Three dials Orange
Three dials Orange
Download QR-Code
Three dials Orange
Entwickler: Design Poetry
Preis: Kostenlos
BIG Dash Pro | "RPM"
BIG Dash Pro | "RPM"
Download QR-Code
BIG Dash Pro | "RPM"
Entwickler: WatchBase
Preis: Kostenlos
Round Pixel
Round Pixel
Download QR-Code
Round Pixel
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Practical and Fast
Practical and Fast
Download QR-Code
Practical and Fast
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
NW090: Hybrid watch face
NW090: Hybrid watch face
Download QR-Code
NW090: Hybrid watch face
Entwickler: 9INE watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog dark edition
Analog dark edition
Download QR-Code
Analog dark edition
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
IV Classic Watch Face
IV Classic Watch Face
Download QR-Code
IV Classic Watch Face
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Elegant IV Watch Face
Elegant IV Watch Face
Download QR-Code
Elegant IV Watch Face
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Analog Watch Face Color Line
Analog Watch Face Color Line
Download QR-Code
Analog Watch Face Color Line
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Info IV
Info IV
Download QR-Code
Info IV
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Minimal Analog Watch Face
Minimal Analog Watch Face
Download QR-Code
Minimal Analog Watch Face
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Analog Minimal Watch Face
Analog Minimal Watch Face
Download QR-Code
Analog Minimal Watch Face
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
FSW280 Sporty and Digital
FSW280 Sporty and Digital
Download QR-Code
FSW280 Sporty and Digital
Entwickler: FS Watch face
Preis: Kostenlos
Stamp IV
Stamp IV
Download QR-Code
Stamp IV
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Classic Numbers
Classic Numbers
Download QR-Code
Classic Numbers
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Digital Numbers
Digital Numbers
Download QR-Code
Digital Numbers
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Super Minimal V3 Digital
Super Minimal V3 Digital
Download QR-Code
Super Minimal V3 Digital
Entwickler: WINwatchface old
Preis: Kostenlos
Pixel Big Energy
Pixel Big Energy
Download QR-Code
Pixel Big Energy
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Outdoor Fit (H009)
Outdoor Fit (H009)
Download QR-Code
Outdoor Fit (H009)
Entwickler: ChronoHarvest
Preis: Kostenlos
Fitness Track
Fitness Track
Download QR-Code
Fitness Track
Entwickler: Xan Watchfaces
Preis: Kostenlos
Animated Stars Watch Face
Animated Stars Watch Face
Download QR-Code
Animated Stars Watch Face
Entwickler: Cave Club
Preis: Kostenlos
nbWatch: Dynamic Watch
nbWatch: Dynamic Watch
Download QR-Code
nbWatch: Dynamic Watch
Entwickler: nbSix
Preis: Kostenlos
nbWatch: Contour
nbWatch: Contour
Download QR-Code
nbWatch: Contour
Entwickler: nbSix
Preis: Kostenlos
DigitalMocha-for wear os 5
DigitalMocha-for wear os 5
Download QR-Code
DigitalMocha-for wear os 5
Entwickler: TimeShow
Preis: Kostenlos
GRBL Elegant 2 Watch face
GRBL Elegant 2 Watch face
Download QR-Code
GRBL Elegant 2 Watch face
Entwickler: Grubel
Preis: Kostenlos
Dragon Radar-Uhrengesicht
Dragon Radar-Uhrengesicht
Download QR-Code
Dragon Radar-Uhrengesicht
Entwickler: fernndes
Preis: Kostenlos
Analog Basic 29 Wear OS 4+
Analog Basic 29 Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Basic 29 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
NW109: Digital watch face
NW109: Digital watch face
Download QR-Code
NW109: Digital watch face
Entwickler: 9INE watchfaces
Preis: Kostenlos
Watch face CNW0026
Watch face CNW0026
Download QR-Code
Watch face CNW0026
Entwickler: 10h08.com - Wear Os Watch Face
Preis: Kostenlos
Simple Minimal watch face
Simple Minimal watch face
Download QR-Code
Simple Minimal watch face
Entwickler: Alpha.apps
Preis: Kostenlos
Ocular - Anime-Zifferblatt
Ocular - Anime-Zifferblatt
Download QR-Code
Ocular - Anime-Zifferblatt
Entwickler: fernndes
Preis: Kostenlos
Active Edge Hybrid
Active Edge Hybrid
Download QR-Code
Active Edge Hybrid
Entwickler: Bloomfield Watchfaces
Preis: Kostenlos
Next Modern
Next Modern
Download QR-Code
Next Modern
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
AZ285 Valentine's Watch Face
AZ285 Valentine's Watch Face
Download QR-Code
AZ285 Valentine's Watch Face
Entwickler: Alena Zakharova
Preis: Kostenlos
Anime flowers
Anime flowers
Download QR-Code
Anime flowers
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Exact Time Watch Face
Exact Time Watch Face
Download QR-Code
Exact Time Watch Face
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
AZ269 Christmas Cat Watch Face
AZ269 Christmas Cat Watch Face
Download QR-Code
AZ269 Christmas Cat Watch Face
Entwickler: Alena Zakharova
Preis: Kostenlos
Analog Minimal Moon Watch Face
Analog Minimal Moon Watch Face
Download QR-Code
Analog Minimal Moon Watch Face
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Digital Minimal Watch Face IO
Digital Minimal Watch Face IO
Download QR-Code
Digital Minimal Watch Face IO
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Analog Military Watch Messa
Analog Military Watch Messa
Download QR-Code
Analog Military Watch Messa
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Minimal Analog Watch Face Moon
Minimal Analog Watch Face Moon
Download QR-Code
Minimal Analog Watch Face Moon
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Cartoon Cat
Cartoon Cat
Download QR-Code
Cartoon Cat
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos
Minimal Digital Watch Face LS
Minimal Digital Watch Face LS
Download QR-Code
Minimal Digital Watch Face LS
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
Analog Watch Face Messa LX99
Analog Watch Face Messa LX99
Download QR-Code
Analog Watch Face Messa LX99
Entwickler: Messa Watch
Preis: Kostenlos
GRBL Digital One Watch Face
GRBL Digital One Watch Face
Download QR-Code
GRBL Digital One Watch Face
Entwickler: Grubel
Preis: Kostenlos
FSW279 Digital watchface
FSW279 Digital watchface
Download QR-Code
FSW279 Digital watchface
Entwickler: FS Watch face
Preis: Kostenlos
Undersea World
Undersea World
Download QR-Code
Undersea World
Entwickler: Iv Watchface
Preis: Kostenlos

Google Fotos: Neue Funktionen für das automatische Backup – Zeitplan festlegen und neues Design (Galerie)

Siri setzt auf Gemini: Apples neue iPhone-KI wird Googles KI-Modell nutzen – Apple zahlt eine Milliarde Dollar




pixel aktion angebot

Spiele
[365fun] DinoRun4
[365fun] DinoRun4
Download QR-Code
[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
Stickman Legends: Kampf-spiele
Download QR-Code
Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
King of Defense Premium
Download QR-Code
King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
King of Defense 2: TD Premium
Download QR-Code
King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Download QR-Code
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess 3
Dungeon Princess 3
Download QR-Code
Dungeon Princess 3
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
SciFi Survivor Premium
Download QR-Code
SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
[365fun] Fortress2
[365fun] Fortress2
Download QR-Code
[365fun] Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Download QR-Code
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
LEGO® DUPLO® DOCTOR
LEGO® DUPLO® DOCTOR
Download QR-Code
LEGO® DUPLO® DOCTOR
Entwickler: StoryToys
Preis: Kostenlos
Eastern Market Murder
Eastern Market Murder
Download QR-Code
Eastern Market Murder
Entwickler: True Crime Games
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Download QR-Code
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sudoku.org - LAN Battle
Sudoku.org - LAN Battle
Download QR-Code
Sudoku.org - LAN Battle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
Infinity Tank Battle - 8 bit
Download QR-Code
Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Black & White Puzzle Chess
Black & White Puzzle Chess
Download QR-Code
Black & White Puzzle Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
[365fun] Match3D
Download QR-Code
[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Poly Puzzle - Low Poly Match
Poly Puzzle - Low Poly Match
Download QR-Code
Poly Puzzle - Low Poly Match
Entwickler: INLOGIC PREMIUM - football soccer tennis sport
Preis: Kostenlos
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
Download QR-Code
Crazy Running Bird
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Throw Bomb - Entertainment
Throw Bomb - Entertainment
Download QR-Code
Throw Bomb - Entertainment
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Christmas Drops 3 - Match thre
Christmas Drops 3 - Match thre
Download QR-Code
Christmas Drops 3 - Match thre
Entwickler: BULLBITZ
Preis: Kostenlos
Find the Pairs 10 Levels
Find the Pairs 10 Levels
Download QR-Code
Find the Pairs 10 Levels
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos




Icon Packs
CircleDock 3D - Icon Pack
CircleDock 3D - Icon Pack
Download QR-Code
CircleDock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dock 3D - Icon Pack
Dock 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Dock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ramka - Icon pack
Ramka - Icon pack
Download QR-Code
Ramka - Icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Purple - Icon Pack
Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Download QR-Code
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Purple - Icon Pack
Linios Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Mawaz Yellow - Icon Pack
Mawaz Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Mawaz Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Colorful icon pack
Colorful icon pack
Download QR-Code
Colorful icon pack
Entwickler: Volokitta
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


