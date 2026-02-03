Android: Völlig neue Google-App startet im Play Store – Desktop Camera für die ersten Android PCs startet

Google hat sehr viele aktive Apps im Play Store und vor wenigen Tagen kam eine weitere dazu: Die neue Google-App Desktop Kamera soll dafür sorgen, dass auch Desktopnutzer keinen wichtigen Moment mehr verpassen. Aus der Beschreibung geht zwar nicht hervor, was diese Kamera genau aufnehmen soll, aber dennoch wissen wir schon recht genau, auf welcher Plattform diese schon sehr bald zum Einsatz kommen könnte.



Vor wenigen Tagen hat Google eine ganz neue App im Play Store veröffentlicht, die derzeit noch Rätsel aufgibt: Die neue App nennt sich schlicht und einfach Desktop Camera und dürfte damit genau das sein, was die Bezeichnung vermuten lässt. Es ist eine Kamera für den Desktop, die laut der Beschreibung dafür sorgen soll, dass die Nutzer keinen wichtigen Moment mehr verpassen. Damit endet die Beschreibung dann auch schon und auch die veröffentlichten Screenshots sagen nicht viel aus.

Auf den insgesamt sehr ähnlichen Screenshots (ich habe nur einen hier im Artikel eingebunden) sehen wir eine Desktop-Oberfläche sowie einen schwebenden Kamera-Button für den Auslöser. Auf weiteren Screenshots gibt es einen Video-Button oder auch einen Stopp-Button. Viel mehr ist an der Oberfläche nicht zu sehen und interessanterweise scheint diese App auch gar kein echtes Fenster zu haben. Es wirkt ganz so, als wenn sich die App direkt schwebend auf dem Desktop abspielt.

Auch wenn die Bezeichnung eindeutig ist, wissen wir noch nicht genau, was diese Kamera eigentlich aufnehmen soll. Ist es tatsächlich die Kamera-Variante für den Desktop, die die Kamera des Laptops anzapft oder geht es hier um die Bildschirmaufnahme des Desktop? Sollte es eine echte Kamera-App sein, würde Google diese wirklich „Desktop Camera“ nennen? Die Google Kamera bzw. Pixel Kamera heißen schließlich auch nicht „Smartphone Camera“ oder „mobile Camera“. Aktuell ist die App übrigens mit keinem Smartphone, Tablet oder Chromebook kompatibel und kann nicht heruntergeladen werden.

Es ist zu erwarten, dass diese App in wenigen Monaten für die ersten Android-PCs starten wird. In diesem Jahr wird Google den Desktop in Angriff nehmen und dabei auch die völlig neue Geräteklasse der Android-PCs setzen. Diese Version ist übrigens nicht mit Aluminium OS zu verwechseln, mit dem ChromeOS ersetzt werden soll. Durch die Screenshots sehen wir nun, dass es sich dabei nach wie vor um unterschiedliche Projekte handelt.

[9to5Google]

