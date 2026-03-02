Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Donnerstag recht überraschend die zweite Android 17 Beta veröffentlicht, die einen Schwung an offiziellen Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones gebracht hat. Über das Wochenende sind wie üblich noch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen aufgetaucht, die von den Pixel-Nutzern entdeckt wurden und das Betriebssystem erneut weiterbringen. Wir zeigen euch alles Neues im Überblick.



Das hatten wir bisher auch noch nicht, dass Google innerhalb von zwei Wochen gleich zwei Major Betas eines Betriebssystems veröffentlicht – doch so war es im Februar mit Android 17. Am Donnerstag wurde die Android 17 Beta 2 veröffentlicht, deren offizielle Verbesserungen wir im verlinkten Artikel ausführlich erklären. Für Google-Verhältnisse ist das ein großer Schritt, denn es gibt Fortschritte in gleich drei relevanten Bereichen. Aber das ist noch längst nicht alles.

Die Android 17 Beta 2 bringt auch noch viele weitere Neuerungen mit, die über das Wochenende von mutigen Nutzern entdeckt wurden, die die Beta bereits auf ihrem Pixel-Smartphone einsetzen. Wie üblich sind das hauptsächlich Verbesserungen an der Oberfläche, die im Alltag auffallen: Strukturelle Änderungen bei den Einstellungen, neue Quick Settings Tiles, umbenannte Bereiche oder Änderungen auf dem Homescreen.

Zur Einstimmung könnt ihr euch noch die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 1 anschauen, die entgegen der Ankündigung sehr viel Neues zu bieten hatte. Jetzt widmen wir uns der Beta 2, die schon in diesem Monat von der Beta 3 beerbt werden dürfte. Neben einem Schwung von behobenen Problemen sind die folgenden Verbesserungen enthalten.









Konten und Backup werden kombiniert

Es gibt wieder einen Umbau in den Einstellungen: Der bisher in der ersten Kategorie gelistete Eintrag für das Backup zu findende Eintrag für das Backup oder das Übertragen von Daten sowie der Eintrag für Passwörter, Passkeys und Konten wird kombiniert. Jetzt finden sich all diese Einstellungen zentral in der Kategorie „Konten und Backup“.

Neue Privatsphäre-Indikatoren

Die Indikatoren für die Privatsphäre werden überarbeitet. Die oben rechts positionierten kleinen Icons für die Information für Kamera-, Mikrofon- oder Standortzugriff sind nun deutlich kleiner und werden auch nicht mehr gruppiert. Auf den rechten Screenshots seht ihr die neue, links daneben die alte Variante.

Satellitenempfang umschalten

In den Schnelleinstellungen gibt es jetzt die Möglichkeit für das schnelle Umschalten des Satellitenempfangs sowie zum Aufruf der Optionen für diesen Bereich. Außerdem informiert das Tile über den aktuellen Status.









Rolle Rückwärts bei der Pixel-Suchleiste

Erst vor wenigen Tagen haben wir über die neue Google-Suchleiste im Pixel Launcher berichtet und jetzt gibt es schon die Rolle Rückwärts. Bei allen Nutzern zeigt sich wieder die alte Leiste. Ob das ein Versehen ist oder die erste Beta nur ein gescheiterter Test war, lässt sich noch nicht sagen.

App-Bubbles

Die neuen Android App-Bubbles spielen eine wichtige Rolle beim Multitasking, sowohl auf Geräten mit kleinem als auch großem Display. Jetzt hat Google diese offiziell angekündigt und zeigt, wie diese in der Taskleiste am unteren Rand in der rechten Ecke positioniert sind bzw. aufgerufen werden können.

Kontaktauswahl

Die Kontaktauswahl wurde in puncto Privatsphäre überarbeitet. Apps können nun ohne Berechtigung die Kontaktliste anzeigen und den Nutzer eine oder mehrere Personen auswählen lassen. Die Darstellung erfolgt über das Android-System, während die Apps nur Zugriff auf die jeweils ausgewählte Person erhalten.









EyeDropper

Die neue EyeDropper API ermöglicht es App-Entwicklern jetzt, auf bestimmte Punkte im dargestellten Displaybild zuzugreifen. Sie können einzelne Punkte anfordern und deren Farbwert abrufen, ohne eine Berechtigung für den Zugriff auf das gesamte Display einzufordern. Auch das soll eine Erleichterung bei den Berechtigungen bringen, ohne dass der Funktionsumfang eingeschränkt werden muss.

—

Das war dann auch schon alles für die Android 17 Beta 2, die seit wenigen Tagen auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation installiert werden kann. Wer daran teilnehmen möchte, bisher sind keine Probleme bekannt und normalerweise sind gröbere Dinge bei einer Beta auch nicht mehr zu erwarten, kann das jetzt tun. In den folgenden beiden Artikeln erklären wir euch, wie ihr die Beta installieren könnt und was wir noch erwarten.

» So könnt ihr die Android 17 Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren

» So geht es mit der Android 17 Beta weiter

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 28.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.