Pixel Studio: Exklusive Google-App für die schnelle KI-Bildbearbeitung wird eingestellt – nach nur zwei Jahren

Google baut mal wieder bei der Software der Pixel-Smartphones um: Wie jetzt bekannt geworden ist, wird die vor weniger als zwei Jahren geschaffene App Pixel Studio schon wieder eingestellt, mit der man eigentlich sehr große Pläne hatte. Die KI-Funktionen der App sind mit dem jüngsten Update verschwunden, für die die Nutzer nun zu anderen Apps wechseln sollen.



Im Zuge der KI-Offensive auf den Pixel-Smartphones wurde im Herbst 2024 die App Pixel Studio gestartet, die eine Reihe von smarten Image-Funktionen im Gepäck hatte. Auf Basis von Imagen 4 konnten die Nutzer mit dieser App Bilder bearbeiten, Sticker erstellen, ganz neue Bilder per KI-Generator erstellen und einiges mehr. Der Funktionsumfang wurde in den Monaten nach dem Start stark ausgebaut.

Jetzt wird die App bzw. dessen wichtigste Funktionen schon wieder eingestellt. In diesen Tagen wird ein Update ausgerollt, das alle KI-Funktionen aus der App entfernt und nur noch die simpelsten Möglichkeiten übrig lässt. Nach wie vor ist Pixel Studio die Standard-App für die Schnellbearbeitung von Screenshots, sodass man die Werkzeuge für das Zuschneiden, Markieren und ähnliche manuelle Dinge noch bestehen lässt.

Für die KI-basierte Bearbeitung der Screenshots, der lokalen Bilder oder auch zum Erstellen neuer Bilder sollen die Nutzer nun zu den darauf spezialisierten Apps wechseln. Das wären Nano Banana in der Gemini-App, die starken Bildbearbeitungsfunktionen in Google Fotos oder auch die Bildbearbeitung mit Stickern innerhalb des Messenger Google Messages.

Für die meisten Pixel-Nutzer dürfte das kein großer Verlust sein, dennoch zeigt es, dass die App eher ein Schnellschuss gewesen ist, um möglichst schnell die Möglichkeiten des KI-Bildgenerators auf die Smartphones zu bringen.

