Google Fotos: Nutzung als Galerie-App wird gestärkt – neuer Button für Zugriff auf lokale Medien ist da

Die Fotoplattform Google Fotos wird von vielen Nutzern nicht zur Verwaltung der in der Cloud abgelegten Bilder verwendet, sondern kommt auch immer häufiger als lokale Galerie-App unter Android zum Einsatz. Das weiß man auch bei Google und bringt jetzt einen neuen Button an die Oberfläche, mit dem der Zugriff auf die lokal abgelegten Dateien jederzeit ohne Umwege möglich ist.



In der Android-App von Google Fotos gibt es seit jeher eine ebenso praktisch wie auch manchmal irreführende Vermischung von lokalen und in der Cloud abgelegten Medien. Diese werden in demselben Fotostream gezeigt, sind aber natürlich völlig unterschiedlich zu behandeln. Weil Google Fotos immer öfter als lokale Galerie-App zum Einsatz kommt, kann man dabei schnell die Übersicht verlieren.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, das einen neuen Button in die obere Hauptnavigation von Google Fotos bringt. Dieser zeigt sich schlicht als Icon eines Ordners und führt zur Auflistung der lokalen Dateien. Eine solche Auflistung ohne Einmischung von Cloudmedien gibt es seit jeher, allerdings ist der Weg dorthin mit jedem Redesign und Umbau beschwerlicher geworden.

Der neue Button erspart den Nutzern den Weg über das Archiv und die einzelnen Ordner – dieser fungiert somit als Abkürzung. Es ist nicht anzunehmen, dass man den langen Weg aus diesem Grund entfernen wird. Gut möglich, dass es nicht bei dieser Verknüpfung bleibt, sondern dort auch noch einzelne Ordner gezeigt werden, die sich schnell erreichen lassen.

Wünschenswert wäre es vielleicht noch, wenn man statt diesem Button einen Umschalter integriert, der einen schnellen Wechsel zwischen Cloud und Lokal ermöglicht. Das dürfte es für viele Nutzer leichter machen, den Überblick zwischen den gesichtern (Cloud) und nicht gesicherten (lokal) Medien zu behalten.

