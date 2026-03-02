Google Fotos: Nutzung als Galerie-App wird gestärkt – neuer Button für Zugriff auf lokale Medien ist da

Veröffentlicht am von Jens
photos 

Die Fotoplattform Google Fotos wird von vielen Nutzern nicht zur Verwaltung der in der Cloud abgelegten Bilder verwendet, sondern kommt auch immer häufiger als lokale Galerie-App unter Android zum Einsatz. Das weiß man auch bei Google und bringt jetzt einen neuen Button an die Oberfläche, mit dem der Zugriff auf die lokal abgelegten Dateien jederzeit ohne Umwege möglich ist.


google fotos logo

In der Android-App von Google Fotos gibt es seit jeher eine ebenso praktisch wie auch manchmal irreführende Vermischung von lokalen und in der Cloud abgelegten Medien. Diese werden in demselben Fotostream gezeigt, sind aber natürlich völlig unterschiedlich zu behandeln. Weil Google Fotos immer öfter als lokale Galerie-App zum Einsatz kommt, kann man dabei schnell die Übersicht verlieren.

google fotos lokale dateien galerie button

Jetzt wird ein Update ausgerollt, das einen neuen Button in die obere Hauptnavigation von Google Fotos bringt. Dieser zeigt sich schlicht als Icon eines Ordners und führt zur Auflistung der lokalen Dateien. Eine solche Auflistung ohne Einmischung von Cloudmedien gibt es seit jeher, allerdings ist der Weg dorthin mit jedem Redesign und Umbau beschwerlicher geworden.

Der neue Button erspart den Nutzern den Weg über das Archiv und die einzelnen Ordner – dieser fungiert somit als Abkürzung. Es ist nicht anzunehmen, dass man den langen Weg aus diesem Grund entfernen wird. Gut möglich, dass es nicht bei dieser Verknüpfung bleibt, sondern dort auch noch einzelne Ordner gezeigt werden, die sich schnell erreichen lassen.

Wünschenswert wäre es vielleicht noch, wenn man statt diesem Button einen Umschalter integriert, der einen schnellen Wechsel zwischen Cloud und Lokal ermöglicht. Das dürfte es für viele Nutzer leichter machen, den Überblick zwischen den gesichtern (Cloud) und nicht gesicherten (lokal) Medien zu behalten.

» Pixel Studio: Exklusive Google-App für die schnelle KI-Bildbearbeitung wird eingestellt – nach nur zwei Jahren

[9to5Google]

# Vorschau Produkt Preis
1 goldbuch 31605 Fotoalbum Summertime Trend 2, Fotobuch mit 100 weißen Seiten mit Pergamin Trennblätter, Foto Album mit Leinen Einband, bis zu 600 Bilder, Hochwertiges Papier, Beige, 30 x 31 cm goldbuch 31605 Fotoalbum Summertime Trend 2, Fotobuch mit 100 weißen Seiten mit Pergamin... 27,95 EUR 26,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Hama Fotoalbum Jumbo 30x30 cm (Fotobuch mit 100 weißen Seiten, Album für 400 Fotos zum Selbstgestalten und Einkleben) blau Hama Fotoalbum Jumbo 30x30 cm (Fotobuch mit 100 weißen Seiten, Album für 400 Fotos zum... 15,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Vienrose Scrapbook-Fotoalbum 20,5x20,5 cm, Leinen Hardcover DIY Erinnerungsbuch Set mit 20 Blatt, 40 weißen Seiten, mit Zubehör für Hochzeit, Baby, Reisen, Weihnachten (Beige) Vienrose Scrapbook-Fotoalbum 20,5x20,5 cm, Leinen Hardcover DIY Erinnerungsbuch Set mit 20 Blatt... 9,99 EUR Bei Amazon kaufen
4 Fotoalbum zum Selbstgestalten 30x21 cm, Fotobuch zum Selbstgestalten mit 80 Schwarze Seiten, Platz für 160 Fotos, DIY Groß Zum Einkleben Scrapbook Set für Jahrestag Valentinstag mit Protektkegeln Fotoalbum zum Selbstgestalten 30x21 cm, Fotobuch zum Selbstgestalten mit 80 Schwarze Seiten, Platz... 19,99 EUR 15,99 EUR Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.