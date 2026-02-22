Google Fotos: Mit diesem Trick könnt ihr die Fotoalben-Reihenfolge sehr einfach dauerhaft ändern

Viele Nutzer dürften die Fotoplattform Google Fotos zur Organisation ihrer Medien verwenden und dabei auch auf die Fotoalben setzen. Die Ablage der Medien in Alben ist schnell erledigt, doch leider zeigen sich diese nur wenig flexibel. Heute zeigen wir euch einen kleinen Trick, mit dem ihr die Sortierung der Fotoalben unter Kontrolle bekommen und eine beliebige Reihenfolge verwenden könnt.



Die Fotoalben gehören zu den wenigen Möglichkeiten in Google Fotos, bei denen die Nutzer selbst eine Struktur in ihre Mediensammlung bringen können. Allerdings hat man diese schon seit sehr langer Zeit nicht mehr weiterentwickelt und lässt daher viele Funktionen vermissen. Selbst die Reihenfolge, in der die Alben in der Albumübersicht gezeigt werden, lässt sich nicht festlegen – anders als die Reihenfolge der Bilder innerhalb eines Albums.

Zwar lassen sich die Fotoalben nach „Neuestes Foto“, nach „Letzter Änderung“ oder „Titel des Albums“ sortieren, aber an dieser Stelle enden die Anpassungsmöglichkeiten dann auch schon wieder. Leider ist es nicht möglich, eine persönliche Reihenfolge festzulegen und somit die wichtigsten Bildersammlungen ganz oben zu haben. Zwar kann man sich durch eine Art Nummerierung in Kombination mit der Sortierung nach Titel behelfen, aber das scheint nicht ganz sauber und stößt auch schnell an seine Grenzen.

Google Fotos sortiert die Alben standardmäßig in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. Das bedeutet, dass das Album mit dem jeweils neuesten Bild ganz oben steht. Selbst wenn alle Bilder bereits mehrere Jahre alt sind und ihr ein neues in ein Album schiebt, wird dieses wieder ganz am Anfang der Liste gezeigt. Das kann hilfreich, manchmal aber auch unerwünscht sein. Doch genau diese Tatsache machen wir uns für den folgenden Tipp zunutze: Wir passen einfach den Zeitstempel des zuletzt hochgeladenen Fotos an.

Dieser Tipp kann vor allem dann notwendig sein, wenn man durch einen „Fehler“ plötzlich zusammenhängende Alben auseinanderreißt. Es reicht schon, ein bearbeitetes Urlaubsfoto in ein bestehendes Album zu laden und schon wandert die gesamte Sammlung nach oben.









Weil Google Fotos stets nur den Zeitstempel des neuesten Fotos zur Sortierung beachtet, müssen wir nur ein einziges Bild bearbeiten – im besten Fall ein selbst erstelltes oder per KI generiertes Titelbild für das Album ohne persönlich relevanten Zeitstempel. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie sich die Zeitstempel in Google Fotos ändern lassen. Als Datum nehmen wir einen Zeitpunkt weit in der Zukunft, der uns nicht mehr in die Quere kommen wird.

Ändert den Zeitstempel des ausgewählten Bildes etwa auf das Jahr 3000 und es wird permanent oben bleiben. Das für die zweite Stelle gewünschte Album packt ihr in das Jahr 2999, dann 2998 und so weiter. Natürlich muss es nicht ganz so weit sein, aber wer das ausgiebiger nutzen möchte, sollte sich Puffer lassen, ohne auf Monate oder gar Tage ausweichen zu müssen. Fällt euch dann ein, dass noch ein Album dazwischen gehört, habt ihr 365 weitere Tage in Reserve, um die Reihenfolge anzupassen.

In Kurzform:

Öffnet ein beliebiges Foto innerhalb des Albums Klickt auf das (i)-Symbol und sucht über die Seitenleiste am rechten Rand den Zeitstempel Dort ist das Datum zu sehen, das einfach auf das Datum in der Zukunft geändert wird Fertig. Das Album wird nun automatisch nach oben rutschen

Umgekehrt könnt ihr den unwichtigen Alben ein Datum weit in der Vergangenheit geben, sodass sie am Ende der Liste bleiben. In diesem Fall müsst ihr das dann aber für alle Bilder tun, da ja wie bereits gesagt nur der jeweils neueste Zeitstempel verwendet wird.

