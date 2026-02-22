Android 17: Google plant vier Beta-Versionen – so geht es jetzt mit dem verkürztem Zyklus weiter (Infografik)

Vor genau einer Woche hat Google die erste Android 17 Beta veröffentlicht, mit der man das nächste Kapitel des Betriebssystems geöffnet hat. Die erste Beta lief gut durch, doch natürlich geht es noch weiter: In diesem Jahr sieht der Android-Zyklus anders aus als in den Jahren zuvor, sodass wir euch in diesem Artikel einen schnellen Überblick über die geplanten und erwarteten Versionen geben wollen.


android 17 logo

Recht überraschend, wenn auch nicht ganz unerwartet, hat Google vor einer Woche Android 17 Beta veröffentlicht, die wir eigentlich schon einige Wochen oder gar Monate früher erwartet hätten. Das liegt daran, dass man in diesem Jahr eine Änderung vorgenommen hat, die die Vorlaufphase bis zum finalen Release deutlich verkürzt: Es gibt keine Developer Previews mehr, die oft die größten Neuerungen mitgebracht und zwei bis drei Monate im Kalender belegt haben.

In diesem Jahr steigt man dank der Existenz von Android Canary mit seinen sehr kurzfristigen Releases direkt in die Beta-Phase ein und kommt somit die Beta 1 veröffentlichen. Auch in dieser Generation gilt, dass eine Beta natürlich nicht ganz perfekt ist, aber dennoch soweit stabil sein sollte, dass auch durchschnittliche Nutzer bei Interesse einen Blick darauf werfen können. Beachtet dabei aber bitte die Downgrade-Regel von Android 16 und Android 17, bevor ihr euch an die Version heranwagt.

Aber was folgt nach dieser ersten Beta? Überraschung: Die zweite Beta! Mutmaßlich in den nächsten ein bis zwei Wochen auch noch Zwischenversionen, aber grundsätzlich sollte man jetzt recht zügig durch das Programm schreiten. Dazu hat man die folgende Grafik sowie die unten erläuterten Informationen veröffentlicht.




android 17 release cycle

So geht es mit Android 17 weiter
Nach der ersten Beta im Februar, die wir jetzt haben, folgt im März eine weitere Beta, mit der das Betriebssystem bereits die Plattformstabilität erreicht – was hauptsächlich für Entwickler von Belang ist. Danach ist der Zeitstrahl bereits leer und deutet uns auf den finalen Release. Aufgrund von Googles Aussagen in der vergangenen Woche wissen wir, dass das finale Android 17 für Juni 2026 geplant ist. Das sollte bedeuten, dass wir im April die Beta 3 und im Mai die Beta 5 erhalten. Darauf festlegen will sich Google aber wohl noch nicht.

Dass es in diesem Jahr so enorm schnell geht, kann man sowohl positiv bewerten als auch als risikofreudig einstufen. Die zahlreichen Canary-Releases dürften den Entwicklern wohl den Mut geben, dies so zu handhaben. Am Release im Juni wird wohl nicht gerüttelt, falls nicht vollkommen unvorhergesehen und dringliche Probleme auftreten. Wer also mit dabei sein möchte, kann das jetzt tun. In den folgenden verlinkten Artikeln erklären wir euch, wie ihr die Android Beta installieren könnt und welche Neuerungen ihr erwarten dürft:

» So könnt ihr die Android 17 Beta 1 installieren

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17 Beta 1

