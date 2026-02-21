Google hat vor wenigen Tagen die erste Beta von Android 17 veröffentlicht, auf die viele Nutzer lange Zeit warten mussten. Gleichzeitig hat man auch das offizielle Logo des neuen Betriebssystems veröffentlicht, das auf den ersten Blick wieder schick aussieht und dem Betriebssystem gerade in dieser Phase ein Erscheinungsbild spendiert. Wie in keiner anderen Version zuvor gibt es diesmal sehr viele versteckte Bedeutungen und Botschaften.



Google spendiert jeder Major-Version von Android nicht nur einen süßen Beinamen und ein Maskottchen, sondern seit einiger Zeit auch eine Art Logo, das an vielen Stellen zum Einsatz kommt. Das ist auch bei Android 17 der Fall, das vor wenigen Tagen als erste Beta für die Pixel-Smartphones veröffentlicht worden ist. Auf der Suche nach Neuigkeiten könnte den Nutzern das Logo häufiger begegnen – aber schauen sie es auch einmal etwas genauer an?

Auf den ersten Blick wirken die Android-Logos eher belanglos, doch tatsächlich sind sie das gar nicht. In diesen steckt mehr Grafiker-Hirnschmalz, als man zunächst vermuten würde. Wir haben euch in den letzten Jahren bereits die geheimen Botschaften in den Logos von Android 14, von Android 15 und auch von Android 16 gezeigt, aber keine Version enthält so viele versteckte Botschaften wie Android 17.

Einige der folgenden Punkte könnte ihr natürlich auch mit einem Augenzwinkern lesen, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Grafiker mittlerweile einen Spaß daraus machen, ein solches Logo zu entwerfen und dabei das eine oder andere Detail zu verstecken. Auf das Verstecken des Maskottchens oder der internen Bezeichnung (bei Android 17 ist es „Cinnamon Bun“ – daher unser vorläufiges Logo oben) kann man bei all den anderen Themen gar verzichten.









Hintergrund mit drei Layern – Mobil, Desktop, XR

Schaut man sich den Hintergrund es Hauptlogos etwas genauer an, sieht man drei Layer, die verdreht übereinander gelegt sind. Diese drei Layer dürften für die drei Plattformen stehen, auf denen Android ab diesem Jahr aktiv sein wird: Neben der mobilen Welt kommen in diesem Jahr der Desktop sowie die virtuellen Welten rund um Android XR dazu. Dass dies Schwerpunkte sein werden, hatte ich bereits in meinem Artikel über die Android 17-Schwerpunkte dargelegt.

Florale Form mit ungleicher Verteilung

Schon auf den ersten Blick wird die ungewöhnliche Form des Hintergrunds deutlich. Während die drei Vorgänger-Versionen auf die Grundformen Kreis, Dreieck, Viereck gesetzt haben (siehe Grafik weiter unten), kommt bei Android 17 ein florales Muster zum Einsatz. Dieses besteht nicht, wie man im ersten Moment vermuten würde, aus überlagerten Vierecken, sondern ist tatsächlich eine freie Form. Folgt ihr den Spitzen, ergibt sich eine Spirale.

17 Zacken für Android 17

Wer die Es-sind-keine-Vierecke-Behauptung noch nicht glaubt, zählt einfach mal die Zacken: Es sind exakt 17 Zacken – was sich mit Vierecken schon rein mathematisch schlecht darstellen lassen würde. Allein für diese Hintergrund-Layer ein Chapeau an den Grafiker, der aus diesen gefühlten Vierecken ein solches Spiralmuster mit 17 Zacken geschaffen hat.

17 Sterne im Hintergrund

Widmen wir uns dem Hauptmotiv. Wenig überraschend ergibt die Zählung der Sterne auch in diesem Jahr wieder die Versionsnummer. Es sind exakt 17 pink-violette Sterne, die sich auf dem dunkelblauen Hintergrund verteilen. Diese sind aber nicht rein zufällig angeordnet: Auf der linken Seite haben wir sieben Sterne und auf der rechten Seite ebenfalls sieben. Bleiben drei Sterne übrig, die wir am oberen Rand finden und dort doch recht orchestriert positioniert sind: Diese drei Sterne über dem Android-Schriftzug dürften erneut für die drei Welten Mobil, Desktop und XR stehen.









Der Planet ist ein Bugdroid

Schauen wir uns den grünen Planeten in der Mitte etwas genauer an, sehen wir, dass sich darin ein angedeuteter Bugdroid befindet. Die Spirale (da ist die Spirale schon wieder!) formt die Außenform des Kopfes und zwei darüber liegende Striche symbolisieren die Antennen. Das reicht dann in Kombination mit der Farbgebung auch schon aus, um die simple Form des Bugdroid zu zeigen. Auch diesmal blickt dieser durch seine Drehung nach oben.

Bugdroid-Planet als Fingerabdruck?

Der „Bugdroid-Planet“ könnte durch seine Gestaltung auch noch eine weitere Bedeutung haben. Denn dieser sieht in seiner Gesamtheit aus wie ein angedeuteter Fingerabdruck. Die runde Form, die einzelnen Linien und Punkte, der geschwungene Mittelteil – alles eindeutig die Symbolik eines Fingerabdrucks. Das könnte uns sagen wollen, dass die Sicherheit bei Android 17 noch einmal ganz groß geschrieben wird.

Wird Android 17 zur Schnecke?

Hoffen wir mal, dass diese entdeckte Bedeutung kein schlechtes Omen ist und sich versehentlich ergeben hat: Eine Spirale kann immer auch an eine Schnecke bzw. ihr Schneckenhaus erinnern. Gerade die Spirale auf dem Bugdroid-Planeten sieht doch recht stark nach Schnecke aus. Denkt euch die zwei Antennen als Auge, habt Gary von Spongebob vor dem geistigen Auge, und ihr werdet es immer wieder sehen. Nach den langen Verzögerungen von Android 17 ist das Schnecken-Thema hoffentlich abgehakt.

Ein Todesstern?

Wenn wir schon bei schlechten Omen sind, soll auch dieses nicht unerwähnt bleiben: Seid ihr Star Wars-Fan, dann stellt euch den gesamten grünen Planeten doch einmal in grauer Farbe vor. Ich denke, dass nicht wenige Nutzer darin einen Todesstern sehen könnten. Die Form passt perfekt, die für den Bugdroid geschaffene Aussparung entspricht ziemlich genau der des Todessterns und beim Weltraum-Thema sind wir sowieso. Fraglich nur, auf welchen Planeten/Konkurrenten die Waffe gerichtet ist…









Space-Thema wird fortgesetzt

Das bereits mit Android 14 begonnene Space-Thema setzt sich auch in dieser Generation fort. Das Logo hebt sich zwar zunächst recht deutlich von seinen drei Vorgängern ab, aber setzt die Reihe dennoch fort: Farbe im Äußeren, ein dunkler Mittelteil, ein Planet im Zentrum, die Position des Schriftzugs und die Gesamtdarstellung eines NASA-Patch. Zu den versteckten Bedeutungen der anderen Betriebssysteme findet ihr am Ende des Artikels die Links.

Der Bugdroid ist auf dem Planeten angekommen

Schauen wir uns obige Reihe einmal an: Mit Android 14 verlässt das grüne Raumschiff seinen Bugdroid-Planeten. Mit Android 15 findet es einen neuen Planeten, mit Android 16 umkreist es den neuen Planeten (der sicherlich nicht rein zufällig eine ähnliche Kontur wie das Gesamtlogo von Android 17 hat) und bei Android 17 ist der Bugdroid ganz offensichtlich auf diesem gelandet. Ob die Reihe damit zu einem Ende gekommen ist?

—

Wer sich für solche Anspielungen und versteckten Hinweise begeistern kann, kann gerne auch in unseren anderen Artikeln zu diesem Thema vorbeischauen. Nehmt das alles nicht zu ernst und überseht das Augenzwinkern nicht.

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.