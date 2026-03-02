Android: Großes Pixel-Update kommt vielleicht heute – mit Feature Drop und großem Android 16-Release

In wenigen Stunden dürfen sich viele Pixel-Nutzer freuen, denn heute oder spätestens morgen wird Google das monatliche Pixel Update veröffentlichen, das viele Neuerungen mitbringen wird. Neben dem obligatorischen monatlichen Update erwarten wir ein großes Update für die Pixel-Smartphones, ein Pixel Feature Drop sowie einen neuen Android-Release.



Der März hat begonnen und wird sich für Pixel-Nutzer gleich mit einem großen Schwung an Updates und Neuerungen präsentieren. Nach den eher langsamen Monaten Januar und Februar, die nur wenige Neuerungen für die Pixel-Smartphones bereithielten und auch bei Android sehr übersichtlich ausfielen, geht es jetzt wieder los. Wir erwarten ein großes Paket, das aus mehreren Stufen.

Welche Updates sind im März zu erwarten?

Natürlich wird Google das monatliche Android-Sicherheitsupdate veröffentlichen, das im März endlich wieder gut gefüllt sein soll, nachdem es sowohl im Januar als auch Februar praktisch nur aus einer Leermeldung bestand. Wir dürfen mit einer dreistelligen Anzahl an Fixes und Verbesserungen rechnen. Kurz darauf wird man das ebenfalls monatlich erscheinende Pixel Update veröffentlichen, das zuletzt auch an Fahrt verloren hat. Aber das ist längst nicht alles.

Pixel Feature Drop und Android 16 QPR3

Neben den Updates für Android und Pixel, die für Endnutzer abgesehen von der Stabilität und Sicherheit eher weniger interessant sind, wird man auch funktionell für Endnutzer nachlegen: Google wird ein Pixel Feature Drop veröffentlichen, das unter anderem die finale Version von Android 16 QPR3 mitbringt. In diesem Monat wird das wirklich sehr interessant, denn das letzte Feature Drop liegt vier Monate zurück und der Android-Release schließt die 16. Generation ab.

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die wichtigsten Neuerungen im Pixel Feature Drop für März 2026 zusammengefasst.









Wann kommt das Update?

Die monatlichen Updates für Android und die Pixel-Smartphones werden sehr häufig am selben Tag ausgerollt, womit wir auch in diesem Monat rechnen. Der Termin für den Rollout schwankt immer wieder zwischen Montag und Dienstag, beginnt aber stets zum Start der ersten vollen Woche des Monats. Ich tippe für diesen Monat erneut auf den Dienstag, also den morgigen 3. Februar. Aufgrund der Größe des Pakets ist aber auch eine Zweiteilung denkbar. Denn auch in Android Feature Drop ist noch denkbar.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Die von Google bereits mehrfache verlängerte Pixel Update-Garantie greift nach wie vor auch für die älteren Smartphones. Mittlerweile hat man eine Rekordlänge von sieben Jahren erreicht. Weiterhin werden alle Smartphones ab der sechsten Generation das monatliche Update erhalten – vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 inklusive aller Ableger. Ebenso alle Smartphones vom Pixel 6a bis zum Pixel 10a und natürlich werden auch die Foldables sowie das Pixel Tablet bedacht.

Eine Übersicht über Googles versprochene Updates der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Außerdem haben wir euch kürzlich euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

