Pixel Update: Rätsel um das Pixel 10a, alle Pixel-Farben, Update für den Pixel Launcher, Android 17 und Aktionen

Eine eher ruhige Pixel-Woche geht zu Ende, die aber dennoch einige interessante Themen zu bieten hatte: Wir haben über das Pixel 10a und dessen Zielgruppe philosophiert, zeigen euch alle Pixel-Farben, berichten über ein Update für den Pixel Launcher und das Update auf die Android 17 Beta 2. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Jetzt kommt das Pixel-Jahr richtig in Fahrt, denn Google hat mit der Präsentation der neuen Pixel-Produkte das aktuelle Kapitel abgeschlossen und startet in die nächsten Generationen. Nach der Vorstellung des Pixel 10a folgt in Kürze ein großes Pixel Feature Drop, ein Update für den Pixel Launcher, Android 17 ist für die Pixel-Smartphones gestartet und mehr. Es war viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Für wen ist das Pixel 10a?

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10a vorgestellt, mit dem auch die Budget-Smartphones in die zehnte Generation starten. Die große Frage ist nur, für wen dieses Smartphone eigentlich konzipiert ist. Denn es macht technisch keine erwähnenswerten Fortschritte, entspricht dem deutlich günstigeren Pixel 9a und kostet gerade einmal 50 Euro weniger als das sehr deutlich überlegene Flaggschiff Pixel 10.

Gut möglich, dass das Pixel 10a eines der überflüssigsten Google-Smartphones überhaupt ist, auf das eigentlich niemand gewartet hat. Im Laufe der Zeit wird es wohl dennoch seine Käufer finden. Wer jetzt ein Smartphone benötigt, sollte dennoch eher zum Pixel 9a oder Pixel 10 greifen – eher Letztes. Und wenn es nicht ganz so eilig ist, dann wartet einfach auf das Pixel 11a, bei dem man sich vermutlich nicht noch einmal einen solchen Stillstand traut.

» Pixel 10a sucht Käufer – wer ist eigentlich die Zielgruppe?









Die Pixel-Farben der letzten 10 Jahre

Google hat eine interessante Grafik veröffentlicht, die alle Pixel-Farben der letzten zehn Jahre zusammengefasst. Die Grafik zeigt uns, in welchen Farben die Smartphones erhältlich gewesen sind. Das zeigt, wie sich die Farbtemperaturen verändert haben, die Farbgebungen, der Übergang zum Pastell und auch die Anzahl der verfügbaren Farben. Erneut spitzt sich das bei der sechsten Generation zu, die sogar in diesem Bereich als ein Gamechanger bezeichnet werden kann.

» Das waren alle Pixel-Farben der letzten 10 Jahre

Android 17 Beta 2 für Pixel-Smartphones

Google hat die Android 17 Beta 2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Diese Beta kann für alle Pixel-Nutzer interessant sein und bringt auch eine ganze Reihe von Neuerungen mit, über die wir euch natürlich im verlinkten Artikel berichten. Wer jetzt Interesse hat, findet bei uns auch alle Informationen dazu, wie ihr die Beta installieren könnt und welche Neuerungen sie schon beim Vorgänger mitgebracht hat.

» Google veröffentlicht Android Beta 2 für die Pixel-Smartphones

Pixel Launcher erweitert das ‚auf einen Blick‘-Widget

Der Pixel Launcher erhält ein Update, das neue Inhalte in das ‚auf einen Blick‘-Widget bringt. Wir zeigen euch die beiden neuen Widget-Kategorien, die die Nutzer mit Informationen versorgen sollen. Dazu gehören neben dem Sport mit seiner breiten Auswahl an Sportarten und Teams auch die Finanzen, die auf Basis von Google Finance informieren können.

» Der Pixel Launcher erweitert das ‚auf einen Blick‘-Widget









Starke neue Pixel-Aktionen

Jetzt gibt es wieder neue Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Denn neben den Rabatten auf das brandneuen Pixel 10a gibt es jetzt auch noch viele Aktionen auf die große Pixel 10-Generationen. Die Rabatte liegen bei etwa 25 Prozent für das Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das Pixel 10 Pro XL, aber auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds sowie die Pixel Watch.

Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt wieder starke Pixel-Aktionen. Diese bieten euch hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch und auch auf die Pixel Buds-Kopfhörer. Aber auch auf das neue Pixel 10a gibt es bereits eine interessante Aktion, denn ihr könnt euch beim Kauf des neuen Budget-Smartphones jetzt einen Store-Gutschein in Höhe von 100 Euro holen.

» Pixel 10a oder Pixel 10-Smartphones jetzt günstig sichern/a>

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

