Pixel Launcher: Update für das ‚auf einen Blick‘-Widget – zeigt Sport und Finanzen auf dem Homescreen

Sowohl im Pixel Launcher als auch auf dem Homescreen vieler anderer Android-Smartphones befindet sich das von der Google-App bereitgestellte Widget ‚auf einen Blick‘. Erstmals seit langer Zeit wird dieses um zwei neue Informationskategorien erweitert, die den Nutzer auf dem Laufenden halten: Ab sofort informiert das Widget auch über Sport und Finanzen.


Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher ist ein fester Bestandteil vieler Homescreens und kann die Nutzer über eine Reihe von Kategorien und Informationen auf dem Laufenden halten: Uhrzeit, Datum, Wetter, anstehende Termine, je nach Uhrzeit und Standort können Tickets oder Reservierungen angeboten werden und einiges mehr. Jetzt wird das Ganze um zwei neue Kategorien erweitert, die sich zuvor mehrfach in Teardowns gezeigt hatten.

auf einen blick sport

Die beiden neuen Kategorien sind nach dem jüngsten Update in den Einstellungen zu finden und müssen dort für die erste Verwendung aktiviert werden. Neu dazugekommen sind jetzt der Bereich Sport mit aktuellen Informationen zu laufenden Spielen inklusive der Logos der Mannschaften sowie der Bereich Finanzen mit aktuellen Aktienkursen, Indizes und mehr. Für die Finanzen greift man auf die Dienste von Google Finance zurück.

Sportergebnisse gibt es bei Google schon seit langer Zeit, doch bisher waren sie tatsächlich nicht in dieser Form im Widget zu finden. Stattdessen gab es sie in der Websuche, bei Bedarf mit einem schwebenden Widget aus der Websuche heraus oder auch im Discover Feed. In den Einstellungen der Kategorien lassen sich Sportarten und Mannschaften festlegen.

Beide Widgets lassen sich nicht nur auf dem Homescreen ablegen, sondern können ihre Informationen auch auf dem Sperrbildschirm darstellen.

