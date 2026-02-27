Gemini & Google Chat: Neue App-Integration jetzt für alle Nutzer – KI kann auf eure Konversationen zugreifen

Veröffentlicht am von Jens
google 

Der KI-ChatBot Gemini besitzt eine Reihe von angebundenen Apps, deren Daten bei Bedarf ausgelesen und für die Konversation mit dem Nutzer verwendet werden können. Jetzt macht man rein kategorisch einen großen Schritt und kündigt die Anbindung von Google Chat. Das schließt die bisher bestehende Lücke der Messenger-Kommunikation, wenn auch in eher kleinerem Rahmen.


google gemini logos

Über das Feature der „Connected Apps“ kann Gemini auf eine ganze Reihe von Anwendungen zugreifen, die die Nutzer mit demselben Google-Konto verwenden. Dazu gehören GMail, der Google Kalender, Google Maps, YouTube, Google Drive und einige weitere wichtige Apps und Plattformen mit großem Informations- und Datengehalt. Jetzt kommt die nächste App dazu, die eine bisher bestehende Datenlücke schließt.

google chat logo

Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, die Anbindung von Google Chat zu aktivieren. Dabei handelt es sich um einen Messenger, der hauptsächlich in der Workspace-Welt genutzt wird, aber seit vielen Jahren auch für Privatnutzer offensteht. Wirklich breit genutzt wird dieser Messenger meines Erachtens nach nicht – zumindest nicht im Privatbereich außerhalb des Workspace-Business.

Wie andere mit Workspace verbundene Apps in Gemini ist Google Chat standardmäßig deaktiviert und kann in den Einstellungen aktiviert werden. Ist Google Chat aktiviert, kann Gemini die Chat-Konversationen des Nutzers abgleichen und so direkt in deren Workflow fundiertere und kontextbezogene Antworten liefern. Durch die Integration können die Nutzer Gemini bitten, ihnen bei der Suche nach spezifischen Projektdetails zu helfen, verpasste Diskussionen zusammenzufassen und Informationen, die vielleicht im Nachrichtenverlauf verborgen sind, direkt aufzudecken.

Als Beispielanfragen hat Google Prompts wie „Wer ist der Marketingleiter für Project Clover?“, „Was ist die zuletzt genannte Deadline für Projekt X?“ oder auch „Fasse meine ungelesenen Chatnachrichten von heute zusammen“ veröffentlicht. In den Gemini-Einstellungen kann dieser App-Zugriff ab sofort aktiviert werden. Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog berichtet, dass Gemini ein Messenger-Problem hat. Nun ja, gelöst wird es dadurch nicht.

