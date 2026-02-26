Gemini Nano Banana 2: Google startet KI-Bildgenerator in neuer Version – blitzschnell & hochintelligent (Galerie)

Googles KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana hat sich als echter Hit erwiesen und wurde in den letzten Monaten immer wieder mit neuen Fähigkeiten und erweitert – jetzt folgt der nächste große Schritt. Vor wenigen Minuten hat man den Start von Gemini Nano Banana 2 angekündigt, das die Vorteile des Pro-Modells für alle Nutzer öffnet und mit blitzschneller Geschwindigkeit kombiniert.



Die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana wurde erst im August letzten Jahres veröffentlicht und hat sich für Google als echter Überraschungserfolg erwiesen, der auch dem KI-ChatBot Gemini einen echten Turbo verpasst hat. Als Reaktion darauf wurde die Bildbearbeitung innerhalb kürzester Zeit in viele weitere Produkte integriert – schon in wenigen Wochen soll sogar Google Maps mit Nano Banana ausgestattet werden.

Nachdem man Ende 2025 noch mit einem „Gemini Nano Banana Pro“ mit erweiterten Möglichkeiten nachgelegt hat, folgt jetzt der richtig große Schritt: Man hat Gemini Nano Banana 2 angekündigt, das ab sofort auf Basis von Gemini 3.1 Flash Image startet. Das neue Modell soll die Intelligenz deutlich steigern, die Detailtreue erhöhen, mit noch mehr Einzelobjekten umgehen und noch dazu die Geschwindigkeit bis zur Ausgabe eines Bildes massiv erhöhen.

Man spricht davon, dass Gemini Nano Banana 2 ein hochmodernes Bildmodell nutzt, mit dem sich die Nutzereingabe umsetzen, Bilder zusammenführen oder auch bestehende Motive umfangreich bearbeiten lassen. Es heißt, dass die Nutzer das „umfangreiche Weltwissen, die Qualität und das logische Denken von Nano Banana Pro“ erhalten und diese Ergebnisse auch superschnell (manchmal auch „blitzschnell“) erhalten.









Pro-Funktionen jetzt für alle Nutzer

Das neue KI-Modell bringt alle bisher nur im Pro-Modell verfügbaren Funktionen jetzt für alle Nutzer. Dieses zeichnet(e) sich unter anderem durch umfangreiches Wissen aus, mit dem Echtzeitinformationen und Bilder aus der Google-Suche als Basis dienen. Dieses tiefe Verständnis soll dabei helfen, Infografiken zu erstellen, Notizen in Diagramme zu verwandeln und Datenvisualisierungen zu generieren. Ein Beispiel seht ihr oben sowie im letzten Bild in diesem Artikel, das von Nano Banana 2 selbst erstellt wurde.

Außerdem kann Nano Banana 2 deutlich präziser als bisher Text darstellen, was gerade in den ersten Versionen ein großes Problem von KI-Bildgeneratoren gewesen ist. Nutzer können sogar Texte innerhalb eines Bildes übersetzen und lokalisieren, um Ideen weltweit in mehreren Sprachen zu teilen. Das ganze soll laut der Ankündigung in blitzschneller Geschwindigkeit geschehen, wobei auch das bisherige Modell nicht unbedingt als langsam zu bezeichnen gewesen ist.

Konsistenz und Verarbeitung von Objekten

Gemini Nano Banana 2 kann bei der Verwendung von anderen Tools sowie der Bildbearbeitung bis zu fünf Charaktere konsistent halten und die Detailtreue nicht verlieren. Außerdem lassen sich nun bis zu 14 Objekte zu einem Motiv zusammenführen, wie ihr auf obigem Bild sehen könnt. Durch die verbesserte Umsetzung von Anweisungen hält sich das Modell strikter an die komplexen Prompts.

Außerdem kann Nano Banana nun Bilder in vielen unterschiedlichen Formaten und Auflösungen erstellen: Es sind Auflösungen von 512px bis zu 4K möglich. So bleiben die Bilder gestochen scharf, auch wenn sie für vertikale Social Media Posts oder Breitbild-Hintergründe verwendet werden sollen. Nano Banana 2 liefert lebendige Beleuchtung, sattere Texturen und schärfere Details – und behält dabei die hochwertige Ästhetik bei der von Flash erwarteten Geschwindigkeit bei.









Nano Banana 2 jetzt ausprobieren

Das neue KI-Modell startet ab sofort für alle Nutzer und sollte somit im Laufe der nächsten Stunden bei allen Anwendern des KI-ChatBots auftauchen. Auch im AI Studio sowie in den diversen APIs wird Gemini Nano Banana 2 verfügbar sein. Standardmäßig wird Nano Banana 2 das bisher genutzte Nano Banana ersetzen, für zahlende Abonnenten wird es standardmäßig Nano Banana Pro ersetzen. Wer auf das Pro-Modell setzen möchte, kann dies weiterhin über die Modellauswahl tun.

Tatsächlich will man das Pro-Modell auch weiterhin verfügbar halten, weil es wohl noch einige Unterschiede gibt, die gerade von professionellen Anwendern bemerkt werden könnten: Nano Banana Pro für hochpräzise Aufgaben, die maximale sachliche Genauigkeit erfordern, oder Nano Banana 2 für schnelle Generierung, das präzise Befolgen von Anweisungen und integriertes Grounding über die Bildsuche.

[Google-Blog]

