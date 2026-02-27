Android 17: Google veröffentlicht die zweite Beta für alle Pixel-Smartphones – bringt viele Neuerungen (Galerie)

Google hat es rund um Android 17 offenbar sehr eilig, denn gerade einmal zwei Wochen nach der ersten Vorabversion hat man jetzt die Android 17 Beta 2 veröffentlicht. Die neue Version kann jetzt auf alle kompatiblen Pixel-Smartphones installiert werden und bringt eine Reihe von Neuerungen an der Oberfläche, für den Datenschutz und auch die Verbindungsmöglichkeiten mit.



Das Android-Team rast wieder einmal durch die Versionen und hat heute Nacht recht unerwartet die Android 17 Beta 2 veröffentlicht. Gerade einmal zwei Wochen nach der ersten Beta sowie selbst laut Android 17 Zeitstrahl einige Tage zu früh stehen wir damit bei der zweiten Ausgabe, die offiziell noch mehr Neuerungen mitbringt als der erste Release des Betriebssystems.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle wichtigen Neuerungen in der Android 17 Beta gezeigt, über die euch zur Auffrischung vielleicht noch einmal informieren könnt. Jetzt geht es etwas schneller zu, doch interessanterweise hat man mit der zweiten Beta – anders als vorab grafisch kommuniziert – noch nicht die Plattformstabilität erreicht. Für Mitte bis Ende März können wir daher mit einer weiteren Beta rechnen.

Im Folgenden findet ihr die von Google angekündigten Neuerungen, die eine Reihe von bereits in den letzten Monaten durchgesickerten Funktionen beschreiben. Dazu gehören die App-Bubbles, die Möglichkeit für den Zugriff auf einzelne Farbpunkte sowie ein überarbeiteter Kontakte-Picker, der ohne komplizierte Berechnungen auskommt.









App-Bubbles

Es gibt einen neuen Fenster-Modus für schwebende Benutzeroberflächen. Nutzer können auf Smartphones, Foldables und Tablets eine App als „Bubble“ öffnen, indem sie das App-Icon lange gedrückt halten. Auf großen Bildschirmen gibt es in der Taskleiste eine spezielle „Bubble-Bar“ zur Organisation.

EyeDropper API

Eine neue Pipetten-Funktion auf Systemebene ermöglicht es Apps, die Farbe eines beliebigen Pixels auf dem Bildschirm auszulesen, ohne dass dafür sensible Berechtigungen für Bildschirmaufnahmen erforderlich sind.

Datenschutzfreundlicher Kontakte-Picker

Anstatt die weitreichende Berechtigung für das Lesen aller Kontakte (READ_CONTACTS) anzufordern, können Apps nun einen System-Picker nutzen. Dieser gewährt nur temporären Lesezugriff auf spezifische, vom Nutzer ausgewählte Datenfelder.









Verbesserte Touchpad-Unterstützung

Wenn eine App den Mauszeiger einfängt (z. B. in First-Person-Spielen), werden Touchpad-Eingaben nun standardmäßig wie normale Mausbewegungen und Scroll-Gesten verarbeitet, was die Kompatibilität deutlich vereinfacht.

Cross-Device App Handoff

Eine neue API ermöglicht es, den aktuellen Status einer App nahtlos auf ein anderes Gerät (z. B. ein Android-Tablet) zu übertragen. Wenn die native App auf dem Zielgerät nicht installiert ist, gibt es ein Fallback auf die Web-Version.

Erweiterte Ranging-APIs

Android 17 unterstützt nun UWB DL-TDOA für datenschutzfreundliche Indoor-Navigation (ohne Tracking durch den Ankerpunkt) sowie eine neue „Proximity Detection“ basierend auf den Standards der Wi-Fi Alliance für eine präzisere und zuverlässigere Ortung im Nahbereich.

Schutz vor SMS-OTP-Diebstahl

Um das Abfangen von Einmalpasswörtern (OTP) zu verhindern, verzögert Android den Lesezugriff auf SMS mit OTPs für die meisten Apps (die nicht die Standard-SMS-App sind oder nicht direkt zum verifizierten Domain-Absender gehören) um drei Stunden. Entwickler werden dringend angehalten, die offiziellen SMS Retriever oder SMS User Consent APIs zu nutzen.

Lokaler Netzwerkzugriff

Es wird eine neue Laufzeitberechtigung (ACCESS_LOCAL_NETWORK) eingeführt. Apps müssen diese anfordern (oder System-Picker verwenden), um Geräte im lokalen Netzwerk (LAN) zu finden und sich mit ihnen zu verbinden. Dies schützt Nutzer vor heimlichem Tracking.

NPU-Verwaltung

Apps, die direkten Zugriff auf die Neural Processing Unit (NPU) für KI-Berechnungen benötigen, müssen dies nun explizit in ihrem Manifest deklarieren (FEATURE_NEURAL_PROCESSING_UNIT).









Android 17 Beta für Pixel-Smartphones

Die Android 17 Beta steht für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation bereit. Das sind nach wie vor alle Geräte, die jemals mit einem Tensor-SoC ausgeliefert worden sind: Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 in jeweils allen Varianten, die dazugehörigen A-Geräte ab der sechsten Generation, die Foldables sowie das Pixel Tablet. Wir haben euch bereits gezeigt, wie ihr die Android 17 Beta auf dem Pixel installieren könnt.

Release-Plan

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen den Android 17 Release-Plan gezeigt, der die zweite Beta eigentlich erst im März inklusive Plattformstabilität vorgesehen hätte. Es kam dann doch etwas anders, aber dennoch hält man am Ziel fest, die finale Version im Juni zu veröffentlichen. Beim aktuellen Tempo wären wir dann wohl erneut bei fünf bis sechs Beta-Versionen vor dem Start.

