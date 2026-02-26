Google NotebookLM: Neue Startseite für die Dokumentsammlungen kommt – Banner und Emojis (Screenshot)

Das KI-Werkzeug Google NotebookLM hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer starken Plattform gemausert, die es den Nutzern ermöglicht, Informationen zu organisieren, aufzubereiten, zu hinterfragen und auch mit anderen Nutzern zu teilen. Um Letztes etwas schicker zu gestalten, wird es schon bald die Möglichkeit geben, eine Art Startseite für die Dokumentsammlung zu erstellen.



Der Ablauf in NotebookLM kann ganz grob simpel umrissen werden: Der Nutzer gibt ein Thema vor, lädt einige zur Verfügung stehende Dateien hoch oder lässt diese von der KI aus dem Web zusammensuchen und den Rest erledigt die darunterliegende Gemini-KI. Diese kann Inhaltsangaben für einzelne Dokumente oder die ganze Sammlung verfassen, Informationen kombinieren, zusätzliche Details suchen oder diese auch in schicker Form aufbereiten. Und das längst nicht mehr nur für den Nutzer selbst.

Schon seit langer Zeit ist es möglich, einen Arbeitsbereich freizugeben und anderen Nutzern entweder lesend oder auch mit Bearbeitungszugriff daran Teilhaben zu lassen. Für den leichten Einstieg kann eine Startseite erstellt werden, auf der die Dokumentsammlung beschrieben wird. Schon bald soll diese auch ein Titelbild besitzen können, das sowohl in NotebookLM als auch – mutmaßlich – an externer Stelle zum Einsatz kommen kann.

In einem Tweet, dessen Screenshot wohl auf einem Teardown mit versteckten Schalter beruht, zeigt sich die Möglichkeit zur Anpassung eines solchen Banners. Was sich dabei genau anpassen lässt, geht aus dem Bild allerdings nicht hervor. Es zeigt sich ein Titel, eine Hintergrundfarbe, ein Untertitel sowie ein Emoji als Symbol für das Dokument. Gut möglich, dass man dies später als eine Art Vorschau auf das Dokument verwenden will.

Natürlich kommt auch an dieser Stelle die Gemini-KI zum Einsatz, denn statt der Hintergrundfarbe und des Titels soll auch die Möglichkeit geboten werden, ein Bild per Nano Banana zu erstellen – eventuell auch das wieder vollautomatisch auf Basis des hochgeladenen oder vom Nutzer erstellten Inhalts. Wann diese neue Funktion freigeschaltet wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

