Google TV: Instagram startet jetzt auch auf Smart TVs – Reels und Creator am großen Bildschirm genießen (US)

Auf der Smart TV-Plattform Google TV lassen sich viele Apps rund um das Videostreaming nutzen, wobei es bekanntlich nicht immer lange Inhalte in Form von Filmen oder Serien sein müssen. Jetzt hat auch Meta die Plattform für sich entdeckt und bringt eine erste Form von Instagram auf die Smart TVs der Nutzer. Mit der zunächst noch US-exklusiven App lassen sich hauptsächlich Reels abrufen.



Das soziale Netzwerk Instagram findet für die meisten Nutzer hauptsächlich am Smartphone statt, erfreut sich aber auch im Web großer Beliebtheit. Auf einer weiteren beliebten Plattform, nämlich dem Smart TV, spielt das Netzwerk bisher noch gar keine Rolle – doch das soll sich schon bald ändern. Jetzt startet Meta nach vielen Jahren erstmals eine offizielle App für Googles Smart TV-Plattform Google TV.

Mit Instagram für Google TV lassen sich die Lieblings-Creator jetzt auf dem großen Bildschirm verfolgen. Dabei geht es aber nicht nur um das größere Display, sondern auch um den gemeinsam Konsum der Inhalte. Wortwörtlich heißt es, dass man nun gemeinsam mit Freunden und Familie zuschauen und lachen kann. Wer statt einem guten Film oder einer spannenden Serie lieber die Instagram-Stories der gefolgten Personen schauen möchte, kann das nun tun.

Die App soll es außerdem ermöglichen, Kanäle voller Inhalte zu entdecken. Von Musik und Sport über die Highlights bis zu den Reiseberichten und aktuellen Trends – was man bei Instagram und dessen Stories bzw. Reels eben so findet. Außerdem werden Kommentare und Reaktionen auf dem Bildschirm gezeigt. Das verspricht ein intensives Gemeinschaftserlebnis. Damit es nicht langweilig wird, könnt ihr einen endlosen Stream von Reels und Creatorn ablaufen lassen.

Derzeit ist die App noch US-exklusiv, aber das dürfte sich wohl bald ändern.

