Android Update: Wandel zum KI-System, Start auf dem Desktop, Android XR, Android 17 Beta und vieles mehr

Der Februar ist fast vorüber und hat uns in seiner letzten Woche noch einmal sehr viele interessante Neuerungen und Ankündigungen rund um Android gebracht: Google stellt den Wandel zum KI-Betriebssystem in Aussicht, veröffentlicht eine weitere Android 17-Ausgabe, startet schon bald auf dem Desktop und erklärt Android XR. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Auch die letzte Februar-Woche war wieder unglaublich stark und hat uns nicht nur viele Ankündigungen und Ausblicke beschert, sondern auch Fakten geschaffen: Google hat eine weitere Android 17 Beta veröffentlicht, man gibt umfangreiche Einblicke in Android XR, wir können euch den Android-Desktop zeigen, die Android Auto-Zukunft und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Der Android-Desktop kommt

Die Entwicklerkonferenz Google I/O wird in diesem Jahr auch im ganz Sinne des Desktops stehen, das ist allein schon aus der Einladung ersichtlich. Man wird viele große Ankündigungen machen, sicherlich auch das neue Betriebssystem Aluminium OS vorstellen und zeigen, wie Android auf dem großen Bildschirm vorankommen bzw. überhaupt erst ernsthaft starten soll.

» Der Android-Desktop wird ein großes Thema auf der Google I/O

Android Auto bekommt viele neue Funktionen

Android Auto hat eine unglaublich lange Pipeline mit geplanten Funktionen, die die Plattform sehr viel mächtiger machen und vieles verändern. Doch es will bisher einfach nicht freigegeben werden, sodass wir mittlerweile mit einer Art Neustart rechnen, der dann viele Neuerungen bringt.

» Diese neuen Funktionen starten bald bei Android Auto









Android 17 mit Logo-Andeutungen

Das Logo von Android 17 ist endlich offiziell bekannt. Auch in dieser Ausgabe haben Googles Entwickler und Designer sehr viele Andeutungen integriert und vielleicht auch die eine oder andere geheime Botschaft in der Grafik platziert. Wir fassen euch zusammen, was sich in diesem Logo alles entdecken lässt.

» Das sind die versteckten Botschaften im Android 17-Logo

Android-PCs kommen später

Android startet zwar auf dem Desktop, doch das scheint noch immer mit angezogener Handbremse zu erfolgen bzw. hauptsächlich aus Ankündigungen zu bestehen. Nicht unbedingt das richtige Zeitfenster, um die seit längerer Zeit geplanten und auch schon angekündigten Android-PCs auf den Markt zu bringen. Kommen sie in diesem Jahr überhaupt noch?

» Von Google angekündigte Android-PCs verspäten sich wohl

Viele Android XR Infos

Es gibt viele neue Informationen zu den Android XR Smart Glasses. Wir zeigen euch die Darstellung der gesamten Oberfläche, der einzelnen Apps und auch Benachrichtigungen. Außerdem hat Google jetzt gezeigt, wie die einzelnen Informationen mit einer schicken Animation eingeblendet werden. Alles, um den Nutzer nur dezent zu informieren und nicht zu erschrecken.

» Das sind die neuen Android XR-Oberflächen

» Android XR mit transparenten Einblendungen und Effekten

» Android XR bringt neue Status-LEDs auf Smart Glasses









Gemini in Android Auto

Gemini startet schon bald in Android Auto, das ist seit langer Zeit bekannt. In diesen Tagen gibt es große Probleme mit der Sprachsteuerung, die nach Auskunft vieler Nutzer schlicht nicht verfügbar ist. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man an der Gemini-Integration arbeitet und den Austausch hinter den Kulissen vornimmt. Wir warten daher nur noch auf das Umlegen des Schalters.

» Google bereitet Start von Gemini für Android Auto vor

Google Messages mit Google Find Hub

Der Messenger Google Messages wird schon bald den Find Hub integrieren, um den Standort des Nutzers Live freizugeben. Nutzer werden die Möglichkeit haben, die Freigabe zu starten, eine Dauer festzulegen und auch nur den Kontakten in der Konversation freizugeben. Ein Teardown zeigt uns schon jetzt, wie das funktionieren wird.

» Android-Messenger erhält in Kürze Standortfreigabe per Google Find Hub

Android 17 mit beeindruckender KI

Mit Android 17 will Google das nächste Kapitel des Betriebssystems starten. Es ist von nichts weniger als dem Wandel vom Operating System in ein Intelligent System die Rede – das ist ein Quantensprung für die gesamte Smartphone-Welt. Google hat die Messlatte ohne Not ganz nach oben gehangen, sodass wir wirklich Großes erwarten können.

» Android 17 bekommt beeindruckende KI-Funktionen von Gemini









Google Messages bekommt Bearbeitungsverlauf

Google Messages zeigt jetzt wieder, wenn eine Nachricht vom Absender bearbeitet worden ist und welchen Inhalt sie zuvor trug. Die entsprechenden Informationen sind in den Nachrichtendetails zu finden.

» Google Messages bekommt einen Bearbeitungsverlauf

Android 17 Beta 2

Die Android-Entwickler sausen durch die Versionen und haben vor wenigen Stunden die Android 17 Beta 2 veröffentlicht, die jetzt für alle Pixel-Smartphones zur Installation bereitsteht. Diesmal gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Ankündigungen und Neuerungen, die man im Gegensatz zur ersten Beta im Gepäck hat.

» Google veröffentlicht Android 17 Beta 2 mit vielen Neuerungen

