Gemini Update: Nano Banana 2 ist, Gemini und Android auf dem Desktop, Google Maps, KI-Musik und mehr

Rund um das KI-Modell und dessen zahlreiche Apps und Ableger hat es in den letzten Tagen große Entwicklungen gegeben: So steht in Kürze der große Sprung auf den Desktop an, es gibt Integrationen in Google Maps, in Google Chat und auch Verbesserungen bei NotebookLM. Außerdem hat man Nano Banana 2 veröffentlicht, wir zeigen euch den KI-Musikgenerator Lyria und mehr. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini auf dem Android-Desktop

Gemini soll gemeinsam mit dem Android-Ableger Aluminium OS auf dem Desktop starten – ein sehr wichtiger Schritt für das KI-Modell. Dabei will man nicht nur die Dienste anbieten, sondern sicherlich auch Gemini weitgehend freie Hand darüber lassen, den Rechner der Nutzer zu steuern.

» Gemini und Android starten großangelegt auf dem Desktop

Gemini Lyria Musikgenerator

Wir stellen euch den neuen KI-Musikgenerator Gemini Lyria ausführlich vor. Dieser bietet viele Möglichkeiten und erlaubt es den Nutzern, ganze Songs mit einer maximalen Länge von 30 Sekunden zu erstellen. Dennoch können einige Meisterwerke dabei entstehen, wie ihr euch in den zahlreichen Hörproben im folgenden verlinkten Artikel anhören könnt.

Chrome-Adressleiste wird zum Prompt

Die Chrome-Adressleiste wird zum Gemini-Prompt und soll je nach Formulierung schon bald direkt in den KI-Modus der Google-Suche führen.

» Die Google Chrome-Adressleiste wird jetzt zum Gemini-Prompt

Gemini kommt zu Android Auto

Gemini startet auf Android Auto, wo es den Google Assistant ersetzen wird. Das wurde bereits mehrfach angekündigt, doch jetzt geht es wohl endlich an den Rollout. Zumindest lassen aktuelle Fehlermeldungen darauf schließen.

» Google bringt Gemini in Kürze für alle Android Auto-Nutzer

Gemini soll Android massiv verändern

Google hat sehr große Pläne mit Android, das sich von einem Operating System in ein Intelligent System wandeln soll – natürlich mit Unterstützung durch die Gemini-KI. Gemini wird dabei helfen, den Weg zum ersten vollwertigen KI-Betriebssystem zu meistern.

» Gemini macht aus Android ein KI-Betriebssystem

Google Maps Streetview integriert Gemini Nano Banana

Google Maps Streetview wird Gemini Nano Banana integrieren, um es den Nutzern zu ermöglichen, die Straßenansichten nach eigenen Vorstellungen zu verändern. Ein interessantes Projekt.

» Google Maps Streetview wird Gemini Nano Banana tief integrieren

Gemini NotebookLM mit neuer Startseite

NotebookLM soll in Kürze die Möglichkeit bieten, die Startseite von geteilten Arbeitsbereichen mit einem Banner auszustatten, das von den Nutzern angepasst werden kann – auch mit Emojis.

Gemini Nano Banana 2 ist da

Google hat die neueste Version der KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana veröffentlicht. Mit Nano Banana 2 kommen die Stärken von Nano Banana Pro in die Standardversion des KI-Modells. Gleichzeitig legt man funktionell zu, benötigt weniger Rechenpower und kann auch noch an Geschwindigkeit zulegen. Die Rede ist von blitzschnellen Ergebnissen.

» Google kündigt Gemini Nano Banana 2 mit neuen Funktionen an

Gemini kann jetzt Google Chat anzapfen

Gemini kann nun Google Chat als neue Datenquelle verwenden. Damit entschärft man das Messenger-Problem ein wenig und schafft vor allem im Business-Umfeld die Möglichkeit, keine Informationen zu verpassen. Für Privatnutzer hat man aber nach wie vor ein gravierendes Messenger-Problem, das Gemini vielleicht noch einige Steine in den Weg legen wird.

» Gemini integriert Google Chat Messenger als Datenquelle

