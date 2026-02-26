Android 17 & Gemini: Google kündigt nächstes Kapitel des Betriebssystems an – ‚amazing things‘ kommen

Google ist vor wenigen Tagen mit dem Start von Android 17 in die nächste Generation des Betriebssystems gestartet, das eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hatte und auch noch bringen wird. Der richtig große Knall scheint aber noch bevorzustehen, denn jetzt hat Android-Chef höchstpersönlich „amazing things“ in Aussicht gestellt, die Android 17 schon bald ermöglichen wird. Dabei sprechen wir natürlich auch von Gemini.



Die Erwartungen an Android 17 sind sehr hoch, denn wie ich hier im Blog schon vor Monaten mehrfach prognostiziert hatte, wird es eines der wichtigsten Versionssprünge seit vielen Jahren – allein schon wegen dem Start auf dem Desktop. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Neuerungen in Android 17 Beta 1 gezeigt, doch das war offenbar noch längst nicht alles.

Jetzt hat sich Android-Chef Sameer Samat auf die Bühne der Samsung Galaxy S26-Präsentation begeben und zur nahen Zukunft des Betriebssystems geäußert. Er spricht davon, dass Android mit dem nächsten Release „amazing things“ tun – also aufregende, beeindruckende und eben auch erstaunliche Dinge. Ins Detail ist er dabei natürlich nicht gegangen, denn die großen Ankündigungen hebt man sich für die nächsten Monate auf. Die Messlatte wurde mit einer Reihe von Aussagen aber dennoch sehr hoch gehangen.

We’ve got some amazing things in the next release of Android, and I’m excited to share more about that in the coming months.

Es ist wohl keine große Überraschung, dass damit vor allem die Integration der Gemini-KI in das Betriebssystem gemeint ist, die immer weiter fortschreitet und demnächst einen sehr großen Schritt machen dürfte.









Android wird zum KI-Betriebssystem

Etwas konkreter hat Samat in Aussicht gestellt, dass Android zu einer Plattform wird, die wirklich versteht, was der Nutzer möchte und ihn bei seinen Aufgaben unterstützen soll. Das klingt nach den von mir hier im Blog schon im vergangenen Jahr in Aussicht gestellten KI-generierten Android-Apps. Das wäre ein wirklich großer Schritt und nicht ohne Grund spricht der Android-Chef vom „nächsten Kapitel für Android“.

Dass es sich bei all diesen amazing Dingen um Gemini handelt, konnte Samat natürlich nicht verschweigen. Er sagte, dass „Geminis nächste Evolution die Nutzer noch mehr Aufgaben auf dem Smartphone erledigen“ lässt. Auch das klingt nach den KI-Apps, nach der Etablierung von KI-Agenten sowie der bereits kürzlich gezeigten Möglichkeit, dass Gemini das Android-Smartphone fernsteuert. Wie weit das gehen kann, will man im Laufe der nächsten Monate zeigen.

Natürlich darf auf einem Samsung-Android-Event ein kleiner Seitenhieb auf den großen Konkurrenten nicht fehlen, den Samat zum Abschluss noch rausgehen hat:

Android is always where you see the future first.

Wir dürfen gespannt sein, ob Apple während des anstehenden dreitägigen eigenen Events eine Antwort darauf geben wird.

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

» Android 17: Viele versteckte Bedeutungen und Hinweise – das ist im Logo des neuen Betriebssystems zu sehen

[9to5Google]