Android Auto: Gemini ist auf dem Weg – viele Nutzer berichten vom Ausfall der Sprachsteuerung (Screenshot)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto wird in weiten Teilen primär per Sprachsteuerung verwendet, die für den Start und die Steuerung von Apps verantwortlich ist. In diesen Tagen kommt es allerdings zu weitreichenden Ausfüllen, die auf einen baldigen breiten Start von Gemini hindeuten. Die Nutzer werden über eine Nichtverfügbarkeit informiert.



Die Sprachsteuerung ist für Android Auto nicht nur ein praktisches Goodie, sondern gerade während der Fahrt ein enorm wichtiger Bestandteil der Plattform. Zwar gibt es kaum Dinge, die sich nicht auch ohne Sprachaufforderung verwenden lassen würden, doch sowohl in puncto Sicherheit als auch Komfort ist die verbale Nutzung unerreicht. Allerdings macht diese seit einigen Tagen bei einer wachsenden Anzahl von Nutzern Probleme.

Schaut man sich in den Android Auto-Foren und Communitys um, häufen sich in den letzten Tagen die Berichte zum Ausfall der Sprachsteuerung auf dem Infotainment-System. Versucht man, eine Spracheingabe zu starten, erscheint lediglich der Hinweis auf dem Display, dass die Sprachkommandos derzeit nicht verfügbar sind. Das liegt aber nicht an einem Funkloch, einem Offlinemodus oder regionalen Einschränkungen, sondern scheint grundlos aufzutreten.

Erste Berichte gab es bereits im Januar, doch in den letzten Tagen nehmen die Meldungen massiv zu. Interessanterweise erscheint der Fehler nicht wie üblich während der Verarbeitung bzw. unmittelbar nach dem Ende der Sprachansage, sondern schon beim Start – diese Meldung ist also wohl absichtlich dort platziert worden. Das deutet darauf hin, dass man im Android Auto-Team derzeit an diesem Bereich arbeitet. Die Meldung sollte aber wohl nur für einen sehr kurzen Zeitraum erscheinen und nicht über mehrere Tage oder gar Wochen hinweg.

Ich gehe davon aus, dass das mit dem weltweiten Rollout von Gemini für Android Auto zu tun hat, dass den Google Assistant laut offizieller Ankündigung bis Ende März auf allen Geräten ersetzen soll.

