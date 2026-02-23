Google Chrome & Gemini: Die Adressleiste wird zum Prompt – Overlay bringt KI-Modus und Datei-Upload

Die Integration von Gemini in Google Chrome schreitet immer weiter voran und kommt nun auch in der Adressleiste des Browsers an. Bei vielen Nutzern taucht in diesen Tagen ein neuer Button in der Adressleiste auf, der direkten Zugriff auf den KI-Modus gibt und die Leiste endgültig in einen Prompt verwandelt – inklusive Kontext und Datei-Upload.



Die Omnibar in Google Chrome ist seit jeher mehr als nur eine Adressleiste, denn diese sendet alle Eingaben mit Ausnahme einer URL an die Google-Suche und führt die entsprechende Suchanfrage durch. Jetzt geht die Leiste mit dem Wandel in ein Prompt den nächsten Schritt: Eingaben lassen sich schon seit dem Start von Gemini in Chrome an den KI-Modus senden, doch jetzt kommen weitere Möglichkeiten für den Kontext dazu.

Bei vielen Nutzern zeigt sich in diesen Tagen ein Plus-Symbol vor der Adressleiste, das dem Icon von Gemini bzw. dem KI-Modus der Google-Suche entspricht. Über dieses Icon lässt sich ein Overlay öffnen, das zusätzliche Informationen an die danach folgende Texteingabe anhängt: Zur Auswahl stehen darin die zuletzt geöffneten Tabs für den Kontext des aktuellen Browserverlaufs, aber auch die Möglichkeit zum Hochladen von Bildern oder Dokumenten.

Außerdem gibt es eine Möglichkeit zur Auswahl eines speziellen Tools wie Gemini Nano Banana für die Bilderstellung oder auch Deep Search für umfangreiche und tiefe Recherchen. Zuletzt lässt sich über dieses Overlay auch das zu verwendende Gemini-Modell auswählen: Zur Wahl steht derzeit nur das Pro-Modell sowie eine automatische Auswahl. Insgesamt entspricht dieses Menü dem aus den anderen Gemini-Startseiten.

Die neue Leiste zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern von Google Chrome 145, das noch eine ganze Reihe weiterer Änderungen im Gepäck hat, über die wir in den folgenden Artikeln bereits berichtet haben:

» Google Chrome: Zwei Webseiten im geteilten Tab – neues Split View startet jetzt für alle Nutzer (Screenshots)

» Google Chrome: Neue Funktionen für den PDF Reader – Ablegen im Google Drive und Markierungen (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.