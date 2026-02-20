Google Chrome: Zwei Webseiten im geteilten Tab – neues Split View startet jetzt für alle Nutzer (Screenshots)

Mit dem Browser Google Chrome haben die Nutzer eine Reihe von Möglichkeiten zur Organisation von Webseiten und Tabs, die sich durch Fenster, Gruppierungen und Co als recht flexibel erweisen. Jetzt wird die neue Funktion Split View für alle Nutzer freigeschaltet, die es erlaubt, zwei Webseiten in demselben Tab parallel zu zeigen. Einigen Nutzern könnte das bereits bekannt sein.



Viele Nutzer dürften es im Browser-Alltag häufiger erleben, dass selbst die Tabs irgendwann ihre Grenzen stoßen und selbst das eigene Fenster-Management nicht immer ganz so praktisch ist. Wer häufiger zwei Tabs zur gleichen Zeit benötigt, um in diesen zu arbeiten, Daten zu übertragen, diese zu vergleichen oder sonstige Dinge vorzunehmen, konnte sich bisher nur mit parallel angeordneten Fenstern helfen. Jetzt liefert Google Chrome die Lösung mit der neuen Split View-Ansicht.

Split View tut genau das, was ihr von der Bezeichnung erwarten würdet und auch auf obigem Screenshot sehen könnt: Es teilt den sichtbaren Browserbereich eines Tabs in zwei Hälften auf und ermöglicht es, zwei Webseiten parallel nebeneinander zu zeigen. Standardmäßig kommt dabei eine 50/50 Ansicht zum Einsatz, der Trenner zwischen den Seiten lässt sich aber verschieben und somit die verfügbare Größe der jeweiligen Seite anpassen.

Die Webseiten werden genauso behandelt wie ein normaler Browsertab, wobei sich auch die Umgebung des Browsers stets dem aktiv genutzten Tab anpasst. Das gilt für die Adressleiste, für die Browsersteuerung, für die Zugriffe per Chrome-Extensions und so weiter. Beide Tabs werden parallel gezeigt, aber nur der aktiv genutzte hat Einfluss auf diese Umgebung. Die Teilung lässt sich auch jederzeit beenden, sodass beide Tabs bzw. Webseiten wieder separat gezeigt werden.

Ihr könnt die neue Ansicht entweder über den Rechtsklick auf einen Link und der entsprechenden Auswahl zur Anzeige im Split Screen auswählen – in der deutschen Oberfläche nennt es sich „geteilter Modus“. Aber auch bei der Markierung von zwei Tabs in der Adressleiste steht der entsprechende Eintrag im Kontextmenü bereit und ermöglicht den Start dieses Modus. Probiert das doch einfach einmal aus, falls ihr häufiger zwei Webseiten gleichzeitig nutzt. Der Rollout hat schon vor einigen Monaten begonnen, sodass es vielen Nutzer bekannt sein könnte, aber erst jetzt soll es breit verfügbar sein.

