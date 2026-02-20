Android XR: Google zeigt die Oberflächen der Smart Glasses – Homescreen, Benachrichtigung und mehr

Schon in wenigen Monaten sollen die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt kommen, die Googles neues Betriebssystem an Bord haben. Anlässlich dessen hat Google jetzt eine Reihe von Screenshots bzw. Displayfotos veröffentlicht, die die Standardoberfläche zeigen, welche die Nutzer vor ihren Augen sehen. Wenig überraschend setzt man auf Zurückhaltung und Transparenz.


Wir haben euch in den letzten Tagen bereits die von Google vorgegebenen Hardware-Voraussetzungen zu Android XR vorgestellt: Es gibt eine Reihe von Buttons und Touchflächen für die Android XR Smart Glasses und wir haben euch die grundsätzliche Touchbedienung und Gesten für Android XR gezeigt. Jetzt öffnet Google die Galerie mit den Standardoberflächen des Betriebssystems. Diese sind natürlich sehr dezent gehalten und zeigen nur die unbedingt wichtigen Elemente, um den Nutzer nicht abzulenken.

Homescreen

android xr homescreen

Wenn man so will, ist das der Homescreen von Android XR. Auf diesem können transparente Informationen eingeblendet werden, die soweit wie möglich mit dem Livebild verschwimmen und dennoch gut sichtbar sein sollen. Am unteren Displayrand gibt es eine Statusleiste, die ständig eingeblendet sein soll: Darin befindet sich die Uhrzeit, das Wetter, die Möglichkeit zum Aufruf von Gemini, ein Statushinweis sowie eine Möglichkeit zur Integration von angepassten Verknüpfungen.

Vermutlich wird man diesen Bereich anpassen können. Denn auch wenn es hilfreich sein kann, möchten vielleicht nicht alle Nutzer permanent die Uhrzeit und das Wetter vor den Augen haben. Gerade im Blickfeld kann das eher störend sein. Die Information über den Status der Kamera (Aufnahme JA oder NEIN) wird aber wohl aus diversen Gründen permanent erhalten bleiben.




Systemleiste

android xr system bar

Ein weiteres Bild der Systemleiste, diesmal mit einer aktiven Aktivität bzw. einer ausgeführten App. In diesem Fall ist auch noch eine Information über den Verbindungsstatus enthalten sowie ein Shortcut zum eigenen Profil und einer eingegangenen Benachrichtigung. Eine solche Benachrichtigung wird, so wie man es unter Android in der Statusleiste kennt, nur mit einem kleinen Icon und ohne echte Inhaltsangabe gezeigt. Nur beim Eingang ist diese etwas ausführlicher zu sehen.

Benachrichtigungen

android xr benachrichtigungen

Auf obigem Screenshot ist eine aktive Benachrichtigung zu sehen. Zunächst in der Standardform mit Icon und Absender, so wie man es vom Android-Smartphone kennt. Wird die Benachrichtigung ausgewählt, erscheint zusätzlich der Inhalt – im Fall des Messengers ist das der Text – sowie die interaktive Möglichkeit zum Antworten.

Farben

android xr farbe und helligkeit

Um die Oberfläche anzupassen, können Nutzer aus einer Reihe von Farbgebungen und Helligkeitsvarianten auswählen. Diese Farben haben nicht nur Einfluss auf die Darstellung und vielleicht – aufgrund der Positionierung direkt vor dem Auge – der eigenen Stimmung, sondern auch auf den Akkuverbrauch der smarten Brillen.




Beispiel für App-Oberflächen

android xr app 1

android xr app 2

android xr app 3


Google dürfte die Android XR Smart Glasses wohl spätestens zur Entwicklerkonferenz Google I/O Mitte Mai offiziell vorstellen und vielleicht kurz darauf die ersten Geräte auf den Markt bringen.

