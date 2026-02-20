Gemini 3.1 Pro: Google startet starkes neues KI-Modell – erledigt hochkomplexe Aufgaben (Benchmarks)

Google treibt das KI-Modell Gemini immer weiter voran und bringt jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein neues Modell, das die Künstliche Intelligenz in einigen Bereichen auf ein neues Level heben soll: Vor wenigen Stunden wurde Gemini 3.1 Pro als Vorschauversion veröffentlicht, das die Kernintelligenz weiter verbessern und in alltägliche Anwendungen bringen soll.



Gemini wird mit jeder Version cleverer und klüger, wobei man Google-intern das Tempo weiter anzieht und schon jetzt mit dem Sprung auf das Modell 3.1 nachlegt. Das vor wenigen Stunden veröffentlichte KI-Modell Gemini 3.1 Pro legt sowohl in der Kernintelligenz als auch in den Bereichen der Logik und Problemlösung nach. Wie üblich, ist das Modell für hochkomplexe Aufgaben konzipiert, die etwas ausführlichere Antworten benötigen. Glaubt man dem ARC-AGI-2-Benchmark, erreicht Gemini 3.1 Pro im Bereich der logischen Muster 77,1 Prozent – eine Verdopplung im Vergleich zum Vorgänger Gemini 3 Pro.

In obiger Grafik könnt ihr viele Benchmarks sehen, die Google Hoffnung geben, mit Gemini wieder an der Spitze zu stehen bzw. in vielen Bereichen auch dort zu bleiben. Man nennt auch gleich einige praktische Anwendungsbeispiele, damit auch die Nutzer etwas von den Verbesserungen haben: Unter anderem soll Gemini bei der Erstellung von Code-basierten Animationen zugelegt haben und kann hochskalierbare SVGs aus einem Prompt erstellen.

Ein weiterer starker Bereich ist es, sehr komplexe und riesige Datenmengen zu analysieren und aufzubereiten. Als Beispiel nennt man die Fähigkeit, wie etwa die Telemetriedaten der ISS auszuwerten und in nutzerfreundliche sowie visuelle Live-Dashboards zu verwandeln. Das zeigt schon, mit welchen Datenströmen Gemini 3.1 Pro hantieren kann. Außerdem soll die Version immersive 3D-Erlebnisse programmieren können und auch bei der Übersetzung literarischer Werke in modernen Webseiten-Code nachlegen.

Gemini 3.1 Pro startet zunächst in der Vorschauversion für Entwickler über das Google AI Studio, wird diesen Status aber sicherlich wie üblich schon nach wenigen Wochen verlassen. Innerhalb der Gemini-App wird das neue Modell zunächst nur für Nutzer eines Google AI Pro- oder Google AI Ultra-Abos zur Verfügung stehen.

[Google-Blog]

