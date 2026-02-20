Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Wir starten in das letzte Drittel des Monats und dementsprechend wurde nun bereits die dritte Runde der Google System Update für Februar veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die dritte Runde im Februar, die Verbesserungen aus den Bereichen der Sicherheit und Notfälle,, Dienstprogramme, Geräteverbindungen, Wallet Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, Systemverwaltung und mehr im Gepäck hat. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

Google System Updates im Februar 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.06 (16.02.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update werden die visuellen Elemente der Funktion „Erdbebenwarnungen“ verbessert. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Verbindungsoptionen.

[Auto, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Aktualisierbarkeit.

[Smartphone, TV] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Akkulaufzeit, des Gerätespeichers und der Netzwerknutzung. Dienstprogramme [Smartphone] Mit der neuen Funktion zur Sicherung lokaler Dateien können Sie Ihre heruntergeladenen Dokumente automatisch in Google Drive speichern. So werden die Dateien geschützt und sind von allen Ihren Geräten aus zugänglich. Android System Intelligence B.22 (16.02.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Private Compute Services, Version B.22 (13.02.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.05 (09.02.2026) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, Wear] Mit diesem Update können Sie festlegen, ob Daten zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Karte angezeigt werden sollen, wenn sie verfügbar sind. Geräteverbindung [Smartphone] Mit diesem Update wird die Einrichtung von Google Home verbessert. Sie erhalten dynamische, gerätespezifische Anleitungen mit Bildern für die Vorbereitung von Geräten und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update werden weitere Reisepässe als Ausweispapiere akzeptiert. Google Play Store, Version 50.1 (09.02.2026) [Auto, Smartphone, TV, Wear] Die Veröffentlichung von Inhalten wird für veraltete EngageSDK-Versionen nicht mehr unterstützt. Google Play-Dienste, Version 26.04 (02.02.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Verbesserte Nutzererfahrung beim Kauf von Google-Kontospeicherplatz. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von sicherheits- und datenschutzbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Systemverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion haben wir den Einrichtungsprozess von neuen Geräten optimiert.

[Google Support]

