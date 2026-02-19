Android: Neue Google Play System Updates starten für alle Samsung-Smartphones – Blockade ist vorüber

Google veröffentlicht mehrmals pro Monat Aktualisierungen für die Google Play System Updates, die in regelmäßigen Abständen auf die Smartphones der Nutzer ausgerollt werden – oft in monatlichen Wellen. Jetzt können auch Samsung-Nutzer endlich wieder von diesen Updates profitieren, denn der Hersteller hat die über Monate hochgehaltene Blockade aufgehoben. Was steckt(e) dahinter?



Mit den Google Play System Updates besitzt Android einen recht dynamischen Update-Kanal, der regelmäßig neue Features bringt, Probleme behebt und Aktualisierungen außerhalb von größeren Betriebssystem-Updates und ohne Neustart ermöglicht. Es ist eine immer mächtigere Struktur im Hintergrund, um deren Aktualisierung sich Google selbst kümmert – unabhängig von den Smartphone-Herstellern.

Und dennoch konnte Samsung schon vor Monaten erwirken, dass die Google Play System Updates für die eigenen Smartphones ausgesetzt werden. Einige Smartphones stehen bis heute auf dem Update-Stand vom 1. August, andere gar auf dem Stand vom 1. Juli. Samsung hatte dies schon rund um den Jahreswechsel bestätigt und angekündigt, den Rollout schon bald wieder aufnehmen zu wollen – jetzt ist es endlich soweit. In diesen Tagen berichten viele Nutzer, dass sie eine Aktualisierung angeboten bekommen bzw. sich diese bereits installiert haben.

Samsung erklärt, dass man eine Pause einlegen musste, um die eigenen Strukturen im Hintergrund von Android anzupassen. Weil die Google Play System Updates immer breiter aufgestellt sind, hätte es sonst zu Konflikten mit den eigenen Android-Anpassungen kommen können. Damals sprach man von einem regelmäßigen Aussetzen rund um die OneUI-Updates, jetzt ist davon keine Rede mehr. Es muss sich daher zeigen, wie man in den nächsten Jahren damit umgeht.

Auch wenn die Updates für eine längere Zeit ausgesetzt waren, treffen diese nun nach und nach bei allen Samsung-Nutzern ein. Gut möglich, dass daher in diesen Tagen viele kleine Funktionen und Änderungen freigeschaltet werden, auf die die Nutzer bisher warten mussten.

