Android: Google kündigt ein ganz neues Backup an – soll eure lokalen Downloads im Google Drive sichern

Google bietet allen Nutzern von Android eine tief integrierte Backup-Lösung, mit der sich die wichtigsten Daten vom Smartphone in der Cloud sichern und unter anderem zur Wiederherstellung nutzen lassen. Jetzt steht eine neue Lösung vor dem Rollout, die zusätzlich zu den Apps und Einstellungen auch den Download-Ordner sichern soll. Dieser soll zur Sicherung in Google Drive übertragen werden.



Das in Android integrierte Backup verrichtet seine Aufgabe normalerweise im Hintergrund und wird von den Nutzern meist erst dann benötigt, wenn der Smartphone-Wechsel ansteht. Das Backup ermöglicht es, dass sich alle Kontakte, alle Apps, viele App-Einstellungen und einiges mehr direkt nach der Einrichtung auf dem neuen Gerät finden. Aktuell arbeitet man daran, den Nutzern ein separates Android-Backup für einzelne Apps auswählen zu lassen.

Neben diesem Android-Backup gibt es außerdem das Google Fotos-Backup, das von diesem vollkommen unabhängig ist, aber dennoch an derselben Stelle verwaltet werden kann. Es sorgt dafür, dass alle Bilder, Videos und sonstigen Medien in der Cloud gesichert werden und auf allen Geräten zur Verfügung stehen. In die gleiche Kerbe schlägt bald auch Google Drive, das eine neue Backup-Funktion erhalten wird, die tief in Android integriert ist.

Im aktuellen Google System-Update ist dazu der folgende Eintrag zu lesen, der bereits den Rollout ankündigt:

Mit der neuen Funktion zur Sicherung lokaler Dateien können Sie Ihre heruntergeladenen Dokumente automatisch in Google Drive speichern. So werden die Dateien geschützt und sind von allen Ihren Geräten aus zugänglich.









Die Beschreibung ist schon recht eindeutig: Es handelt sich um ein Backup, das die lokalen Daten vom Smartphone in Google Drive speichern soll. Dabei bezieht man sich explizit auf „heruntergeladene Dokumente“ im Downloads-Ordner. Ob mit Dokumente auch alle anderen Dateitypen gemeint sind oder es tatsächlich nur um PDFs und ähnliche Formate geht, lässt sich anhand dieser knappen Ankündigung nicht sagen. Aus der Ankündigung geht außerdem hervor, dass es ein Backup (Einbahnstraße in die Cloud) und keine Synchronisierung ist.

In diesem Fall geht es nicht nur um die Sicherung für die Übertragung auf ein neues Smartphone, sondern darum, die wichtigen heruntergeladenen Dateien auf allen Geräten zur Verfügung zu haben. Denn es handelt sich um das Google Drive-Backup mit der bekannten Ordner-Struktur, während auf das normale Android-Backup nicht zugegriffen werden kann. Das erscheint sinnvoll, denn neben der Galerie dürfte der Downloads-Ordner wohl der wichtigste auf vielen Smartphones sein. Abseits dessen dürfte die Anzahl der Nutzer, die relevante Dateien lokal auf dem Smartphone speichern, wohl überschaubar sein.

Die neue Funktion wurde über das System Update angekündigt. Sie kann daher jederzeit bei euch auftauchen, sich aber auch noch viele Wochen Zeit lassen.

[9to5Google]

