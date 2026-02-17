Android: Gboard bekommt einen Trackpad-Modus – neue Oberfläche zur Cursor-Positionierung (Teardown)

Die Tastatur-App Gboard erfreut sich bei vielen Nutzern großer Beliebtheit und dürfte auch außerhalb der Pixel-Smartphones für viele Nutzer die Standardmethode zur Texteingabe sein. Jetzt steht ein Update vor der Tür, das eine praktische neue Funktion mitbringen soll, die iPhone-Nutzern schon seit Jahren bekannt ist: Ein virtuelles Trackpad zur Cursor-Positionierung.



Auf dem Smartphone zu tippen ist aus vielerlei Gründen nicht so komfortabel wie auf einer physischen Tastatur und dennoch wird das natürlich täglich von Milliarden Nutzern verwendet. Insbesondere die Treffsicherheit des dicken Daumens mit den kleinen Zeichen im Eingabefeld erfordert eine sehr gute Koordination. Wer schon einmal versucht hat, den Eingabe-Cursor zwischen zwei gewünschte Buchstaben zu verschieben, muss viel Präzision beweisen oder Glück haben.

Jetzt steht eine neue Funktion für die Tastatur-App Gboard vor der Tür, mit der das Verschieben des Cursors deutlich leichter werden soll: Es zeigt sich eine alternative Trackpad-Oberfläche, so wie man sie von einem Laptop kennt. Das Trackpad nimmt die gesamte Fläche ein und ermöglicht somit nicht nur ein präzises Verschieben des Cursors, sondern auch das Zurücklegen weiterer Strecken innerhalb dieses Felds.

Diese Trackpad-Ansicht zeigt sich derzeit im Rahmen eines Teardowns, ist aber noch nicht in der finalen App erhalten. Vor einiger Zeit hatte Gboard eine ähnliche Trackpad-Oberfläche, die allerdings deutlich kleiner gewesen ist. Auch ein Tastenfeld mit Pfeiltasten zum Verschieben des Cursors hatte sich einmal gezeigt, war schlussendlich aber wohl auch nur ein Nischenfeature. Mittlerweile kommt für das Verschieben des Cursors eine Lupe zum Einsatz, die eine exakte Positionierung ermöglichen soll.

Ob und wann diese Trackpad-Darstellung für alle Nutzer ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen. Vermutlich wird es ein neuer Gboard-Modus werden, zwischen dem hin- und hergeschaltet werden kann. Gut möglich, dass diese neue Funktion auch etwas mit den Desktopplänen zu tun hat, sodass die Tastatur-App die physische Tastatur in gewissen Modi ersetzen kann.

