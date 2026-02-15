Gboard: Google präsentiert innovative Tastaturen mit nur einer Taste – endlich einfacher tippen (Galerie)

Das Team der Tastatur-App Gboard ist permanent auf der Suche nach neuen Ideen, um die Produktkategorie der Tastaturen voranzubringen und konnte dabei schon einige interessante Konzepte präsentieren. In den letzten Jahren hat man gleich fünf verschiedene Ideen präsentiert, die auf einen gemeinsamen Nenner setzen: Die Tastaturen besitzen nur einen einzigen Knopf.



Die Tastatur-App Gboard ist auf dem Smartphone sehr erfolgreich, doch das Team würde auch gerne physische Produkte für die reale Welt entwickeln, wofür man immer wieder unterhaltsame Ideen präsentiert. Um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, präsentiert man diese Ideen stets am 1. Oktober – dem am weitesten vom 1. April entfernten Tag. Wir haben euch hier im Blog in den letzten Wochen alle Konzepte präsentiert und jetzt wollen wir uns einmal die offenbar vielversprechendste Idee ansehen: Die Reduzierung auf einen einzigen Knopf oder eine einzige Eingabemethode.

Gboard Flap – ein Button und ein robustes Display

Mit Gboard Flap hat man vor einiger Zeit eine interessante Tastatur vorgestellt, bei der sich die Nutzer endlich keine Buchstaben-Positionen mehr merken müssen. Stattdessen reicht die Kenntnis des Alphabets sowie eine schnelle Reaktionsgabe: Als Nutzer tippt man einmal auf den großen Knopf und das innovative Display beginnt durch die Buchstaben zu flattern. Wird der gewünschte Buchstabe gezeigt, reicht ein einziger Knopfdruck und schon wird dieser Buchstabe an den angebundenen Computer gesendet. Absolut genial.

Natürlich geht man auch mit der Zeit und hat eine moderne Variante mit Flap Smart Glasses geschaffen. Im verlinkten Artikel findet ihr viele weitere Bilder, Details sowie ein Hands-on Video.









Gboard Tap – der innovative Buchstabencode

Mit Gboard Tap hat das Tastatur-Team eine innovative Idee vorgestellt, die eine antiquierte Technologie zu neuem Leben erweckt. Mit einem interessanten Apparat kann man Buchstaben durch das Eintippen des Morsecode erzeugen. Dazu muss lediglich das Morse-Alphabet auswendig gelernt werden, doch die lange Suche nach Buchstaben kann entfallen. Im verlinkten Artikel könnt ihr das Gerät im Einsatz sehen.

Gboard Magic Hand – ein Joystick und ein Finger

Die Entwickler haben mit der Gboard Magic Hand eine Idee präsentiert, die vor allem für Gamer interessant ist. Denn man verwandelt die Tastatur in einen Joystick, das wie gewohnt mit nur einem Knüppel auskommt, der sowohl bewegt als auch gedrückt werden kann. Statt selbst auf der Tastatur tippen zu müssen, was in einigen Fällen unbequem sein kann, steuert ihr einfach die magische Hand an die gewünschte Stelle. Und wenn euch einmal der Rücken kratzt, kann die Tastatur ebenfalls helfen. Viele weitere Ideen findet ihr im verlinkten Artikel.

Gboard Cap – die Kappe mit dem Dreh

Warum sollte man eine Tastatur immer vor sich auf dem Schreibtisch haben, wenn es auch viel einfacher geht? Mit der stylischen Gboard Cap könnt ihr euch das Eingabewerkzeug endlich auch auf den Kopf setzen. Die Kappe ist einer Buchstaben-Taste nachempfunden und funktioniert durch einmaliges Draufdrücken nach demselben Prinzip. Die Auswahl eines Buchstaben entsteht durch die Drehung der Kappe. Wer das beherrscht und die Kappe in viele verschiedene Richtungen trägt, ist nicht nur komfortabel unterwegs, sondern sieht auch noch wahnsinnig cool aus.









Gboard Spoon – Biegen für Feinfühlige

Mit der vielfach einsetzbaren Tastatur Gboard Spoon haben sich die Entwickler selbst übertroffen, denn mit dieser kann sowohl gegessen als auch getippt werden. Es handelt sich auf den ersten Blick um einen Löffel, doch tatsächlich kann dieser ganz nach Uri Geller gebogen werden. Jedem Winkel ist ein Buchstabe oder ein Zeichen zugeordnet, sodass durch die Biegung des Löffels die Eingabe erfolgt. Ein flexibler Sensor sorgt dafür, dass die Eingabe zuverlässig erkannt wird. Schaut euch einmal das Video im verlinkten Artikel, das die einfache Nutzung demonstriert.

Wer sich für solche Ideen begeistern kann, findet bei uns im Blog auch weitere Ideen wie das Gboard-Schlagzeug, die Gboard-Tröte, die Gboard Bubbles oder auch Gboard Swipe. Außerdem haben wir euch das Gboard Flick Keyboard, die Gboard Teetasse oder das Gboard Klavier sowie die Gboard 360 Grade-Tastatur und die Gboard Wählscheibe gezeigt. Wir dürfen auf den 1. Oktober 2026 gespannt sein 🙂

