Gboard: Google präsentiert innovative Tastatur mit nur einer Taste; schnelle Eingabe mit nur einer Hand (Video)

Das hinter Googles Tastatur-App Gboard stehende Team beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit alternativen Ideen für physische Eingabegeräte und präsentiert immer wieder interessante Lösungen. Vor einiger Zeit war man besonders kreativ und innovativ, denn es wurde eine Tastatur mit nur einer einzigen Taste präsentiert, die eine schnelle Eingabe ermöglicht.



Es ist eine Tradition im japanischen Gboard-Team, stets am 1. Oktober eine neue Tastatur-Idee vorzustellen. Dieser Tag wurde gewählt, weil das Datum am weitesten vom 1. April entfernt ist und somit die Ernsthaftigkeit all der Projekte unterstreicht, die wir euch im Laufe der letzten Wochen vorgestellt haben. Zuletzt hatten wir euch das Bubble-Keyboard oder das Tröten-Keyboard vorgestellt, die allein schon durch ihre Physis für Eingabespaß sorgen.

Moderne Tastaturen kranken laut dem Gboard-Team wohl vor allem daran, dass sie zu viel Tasten haben. Das musste man nach der Präsentation der Google Drum-Tastatur mit Hunderten Tasten selbst feststellen. Also ging es später in eine andere Richtung: Die neue Tastatur hat nur noch eine einzige Taste, die gewissermaßen nicht einmal eine Taste ist, sondern viel mehr ein Taster zum schnellen oder langen antippen.

Diese Lösung ist besonders praktisch, denn sie kann mit nur einem einzigen Finger bedient werden, sodass die andere Hand oder zum Teil auch die anderen Finger noch frei sind. Wer mit der Nase tippt, ist sogar vollkommen frei in seinen Handbewegungen. Anders als bei der vor einigen Wochen vorgestellten einhändigen Gboard Flap-Tastatur müssen die Nutzer dabei nicht einmal auf das Display starren und den richtigen Buchstaben auswählen. Stattdessen einfach nur kurz, lang oder kurzzeitig gar nicht tippen.









Das Gerät besteht aus nur einer einzigen Taste, sodass die Nutzer nicht lang überlegen müssen, was getippt werden soll. Wie ihr im obigen Video sehen könnt, lässt sich sogar beim Mittagessen tippen, beim Kaffeetrinken und besonders geübte Nutzer tippen gar beim Jonglieren. Wer ein gutes Fußgefühl hat, kann auch mit den Zehen oder dem gesamten Fuß unter dem Schreibtisch tippen. Wen die Tastatur auf dem Schreibtisch schon immer gestört hat, der bekommt jetzt die optimale Lösung!

Die Kerntechnologie dieser Tastatur ist schon sehr alt, denn sie geht auf ein Konzept aus den 1840er Jahren zurück. Damals entwickelte sich der Morsecode, den Hartgesottene bis heute beherrschen. Um diesen großen Spaß wieder aufleben zu lassen, hat Google diese Tastatur entwickelt. Schön, wenn alte Technologien ein neues Leben finden. Leider hat es aber auch diese Google-Tastatur nicht zur Marktreife geschafft.

[Google-Blog]

