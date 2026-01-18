YouTube Shorts: Kurzvideos können jetzt überraschend einfach ausgeblendet werden – neue Funktionen sind da

Google dürfte mit der Kurzvideoplattform YouTube Shorts sehr erfolgreich sein, denn man hat das gesamte mediale Gewicht hereingeworfen, um den Nutzern die kurzen Clips regelrecht aufzuzwängen. Jetzt geht man interessanterweise in eine andere Richtung, denn in dieser Woche wurden gleich zwei Neuerungen angekündigt, mit denen sich die Kurzvideos bei YouTube einschränken lassen.



Getrieben vom Erfolg von TikTok sowie den Meta Reels hat YouTube die intern separat und angebunden zugleich geführte Plattform YouTube Shorts geschaffen, auf der ganz eigene Regeln gelten und auch eine andere Oberfläche geboten wird. Weil man allen YouTube-Nutzern die Kurzvideos seit Jahren aufdrängt, dürfte man damit sehr erfolgreich sein. Vielleicht zu erfolgreich, denn bekanntlich stehen die Kurzvideos nicht gerade im Ruf, für echte Unterhaltung oder Weiterbildung zu sorgen – um es mal positiv zu formulieren.

Das weiß man auch bei Google und schafft jetzt, wo die Plattform ganz oben angekommen ist, erste Möglichkeiten zum Ausblenden der Kurzvideos: In dieser Woche wurde zunächst die Möglichkeit zum Ausblenden von YouTube-Videos aus den Suchergebnissen geschaffen, mit der sich tatsächlich nur die klassischen Langvideos auf der Suchergebnisseite zeigen lassen. Darauf haben viele Nutzer gewartet und seit jeher Browsererweiterungen oder sonstige Tricks zum Einsatz gebracht.

Nur wenige Tage später wurde die YouTube Shorts-Limitierung in Google Family Link integriert, die vor allem besorgten Eltern helfen soll. Mit dem neuen Werkzeug können die Eltern die tägliche Nutzung der Kurzvideos ihrer Kinder flexibel zwischen 15 Minuten bis zu zwei Stunden beschränken. Alternativ lassen sich die Kurzvideos gar vollständig abschalten. Letztes ist sicherlich die Holzhammermethode und vielleicht nicht zu empfehlen – aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden.

Es ist interessant zu sehen, dass Google nach mehreren Jahren des Aufdrängens doch noch solche Filter einführt. Ich denke, dass man sich der „Gefahr“ von Kurzvideos durchaus bewusst ist, dies aber für einen schnellen Aufstieg bewusst für einige Jahre beiseite geschoben hat. Aber besser spät als nie…

Letzte Aktualisierung am 2026-01-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.