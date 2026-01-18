GMail: Google verabschiedet sich vom Posteingang – wird durch KI-Zusammenfassung ersetzt (Gemini-Abo)

Google hat vor wenigen Tagen ein großes Update für GMail angekündigt, das die KI von Gemini noch sehr viel tiefer in der Mailplattform einziehen lassen soll. In diesem Fall geht man gar so weit, von einer neuen Ära zu sprechen und das Produkt perspektivisch vollständig umzukrempeln. GMail verabschiedet sich vom Posteingang und man darf sicherlich fragen, ob das sinnvoll ist.



Die Künstliche Intelligenz bringt nicht nur viele neue Möglichkeiten mit, sondern sie verändert auch viele Gewohnheiten. Einiges verändert sich zum Guten, manches vielleicht zum Schlechten – das ist meist nur subjektiv zu bewerten. Google hat sich bisher darauf beschränkt, Gemini beim Einzug in die Google-Dienste vor allem unterstützend anzubieten und so manches großes KI-Upgrade mit neuen Funktionen anzubieten. Jetzt gibt es das erste Upgrade, das einen Dienst völlig verändert.

Wir haben euch vor wenigen Tagen die neuen KI-Funktionen in GMail zusammengefasst, die sowohl aus Neustarts als auch der Freischaltung bisher kostenpflichtiger Features besteht. Schaut bei Interesse einmal im Artikel vorbei, denn Google spricht nicht umsonst von einer völlig neuen GMail-Ära. Das ist auch tatsächlich der Fall, denn die beiden neuen Funktionen ändern Grundlegendes.

GMail ohne Posteingang

Die größte Neuerung ist die „KI-Inbox“ – ein völlig neuer Posteingang auf KI-Basis. Dabei handelt es sich aber nicht um die klassische Auflistung mit neuer Sortierung, sondern um eine ganz neue Oberfläche. Die Nutzer erhalten keine Mail-Auflistung, sondern eine personalisierte Startseite mit offenen Themen und Aufgaben. Dafür werden die Inhalte aus den E-Mails kombiniert und zusammengefasst.









Verabschiedet sich GMail von der E-Mail?

Die eigentliche Revolution ist es, dass die Nutzer nicht die rohe Information – nämlich die E-Mail – sehen, sondern die zusammengefassten Informationen. Das kann aus reiner Bequemlichkeit schnell dazu führen, dass viele E-Mails gar nicht mehr gelesen werden. Die jetzt kostenlos angebotenen KI-Zusammenfassungen sorgen ohnehin schon dafür, doch mit dem KI-Posteingang verstärkt sich das enorm.

Aber GMail macht nicht nur das Erfassen der Informationen (Lesen der E-Mail) einfacher, sondern auch die Reaktion darauf (Antworten auf die E-Mail). Mit der Gemini-KI können sich Nutzer ganze E-Mails aus nur wenigen Stichpunkten erstellen lassen, zum Teil auch mit Automatismen und selbstständig eingefügten Informationen. Die vor wenigen Tagen breiter angekündigten GMail Emoji-Reaktionen bilden dann genau das, wie Google es beschreibt: Eine schnelle Reaktion auf den Empfang einer E-Mail. Mehr Persönliches ist dann wohl nicht mehr zu erwarten.

Unter dem Strich kann GMail jeden Bereich durch die KI-Funktionen ersetzen: Lesen, Reagieren, Antworten, Verfassen. Trainiert man die Nutzer erst einmal darauf – was heute bekanntlich extrem schnell geht – kann die E-Mail an sich sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und das ist dann wirklich eine neue Ära…

