Android XR: Transparente Einblendungen und unscharfe Sicht – Google erklärt das Glasses-Konzept (Video)

Der breite Start von Android XR auf Smart Glasses wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und Google hat die Nutzer bereits mit einer ganzen Reihe von Einblicken zu den Oberflächen darauf vorbereitet. Jetzt gibt es weiteres interessantes Bildmaterial, das zeigt, wie man den schmalen Grat zwischen Information und Ablenkung bewältigen will: So werden Benachrichtigungen in das Sichtfeld geschoben.



Mit Android XR auf den Smart Glasses startet Google nicht nur in eine ganz neue Gerätekategorie, sondern auch in ein für das Unternehmen völlig neues Konzept der Darstellung. Denn erstmals müssen die Nutzer kein Gerät mehr in die Hand nehmen, um Informationen von einem Display abzulesen, sondern sie erhalten diese direkt vor das Auge in das eigene Sichtfeld projiziert. Das kann praktisch, aber sicherlich auch störend oder bei falscher Umsetzung gar erschreckend sein.

Sicherlich hat sich jeder bei etwas Konzentration schon einmal erschreckt, wenn plötzlich das Smartphone klingelt oder vibriert. Natürlich kein Schocker, aber einen leichten Schreck kann man schon bekommen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Benachrichtigungen auf den Smart Displays vollkommen unerwartet plötzlich im eigenen Sichtfeld eingeblendet werden. Damit man als Nutzer keinen Schreckt bekommt, muss eine solche Einblendung dezent vorgenommen werden – das weiß man auch bei Google.

In einer Reihe von interessanten Videos und Bildmaterialien hat man jetzt gezeigt, wie man Informationen gleichzeitig dezent einblenden, aber dennoch gut erkennbar machen will. Dabei setzt man darauf, das Sichtfeld des Nutzers langsam zu verwischen und die neue Information langsam einzublenden. Das geschieht nicht unmittelbar, sondern selbst die beginnende Animation läuft über etwa zwei Sekunden, bis man die Aufmerksamkeit des Nutzers hat und erst dann starten die eigentlichen Inhalte.









In obigen Beispielvideo könnt ihr sehen, wie ein Inhalt vor das Sichtfeld des Nutzers eingeblendet wird. Das mag in diesen Videos recht behäbig wirken und ist es faktisch auch. Doch wie Google selbst erklärt, ist das ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts, den Nutzer zu informieren und gleichzeitig weder zu stören noch abzulenken. Es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Ablenkung:

Es klingt nach einem kleinen Detail, bedeutet aber, dass Nutzer ihre Aufmerksamkeit bewusst verlagern müssen, um Inhalte lesen zu können. Sie richten ihren Blick von der realen Welt – beispielsweise dem Gesicht eines Freundes, einem atemberaubenden Sonnenuntergang oder der Straße vor ihnen – auf diese einen Meter große Fokusebene. Es ist kein flüchtiger Blick, sondern eine aktive, bewusste Entscheidung, mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, selbst wenn es nur für einen Augenblick ist.

Zwei Sekunden mögen lang erscheinen, doch laut Googles XR-Forschungen sind sie das nicht. Würde man auf einen Standardwert von 500 Millisekunden setzen, könnten die Nutzer eine solche Animation allein durch das Zwinkern oder eine Konzentration übersehen.

Statt die Aufmerksamkeit langsam zu erregen, würden sie im Wesentlichen „blinzeln“, und plötzlich wäre eine Benachrichtigung sichtbar.









Im obigen Video seht ihr noch einmal die Gesamtdarstellung der Einblendungen, das Ausklappen einer solchen Benachrichtigung sowie die unterschiedlichen Darstellungstypen, die verwendet werden können. Ich denke, dass man das für den ersten Anlauf schon recht gut umgesetzt hat. Immerhin geht es zunächst darum, sowohl die Produktgruppe als auch das Konzept der Bedienung zu etablieren. Wenn sich die Menschen eines Tages daran gewöhnt haben, wären sicherlich auch andere Konzepte denkbar.

Gut möglich auch, dass man die Dauer und Verzögerung der Animationen optional von den Nutzern anpassen lässt, dass diese abhängig von der aktuellen Situation sowie auch Inhaltstyp unterschiedlich auftauchen oder gar an ein weiteres Wearable gekoppelt sind. Das Android XR-Team hat schon vor längerer Zeit mitgeteilt, dass man sich noch ganz am Anfang befindet.

