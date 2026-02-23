Android XR: Google zeigt neue Oberflächen – Buttons und Elemente in Smart Glasses-Apps (Screenshtos)

Schon in wenigen Monaten werden die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt kommen, die von Google bereits offiziell in Aussicht gestellt worden sind. Bis es soweit ist, zeigt man die neuen Oberflächen, Apps und Bedienelemente im Detail, sodass sich die Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen können. Heute zeigen wir euch die Apps und Elemente.



Mit den Android XR Smart Glasses zieht nicht nur eine ganz neue Geräteklasse in das Google-Ökosystem sowie vielleicht langfristig in den Alltag der Nutzer ein, sondern parallel dazu auch neue Benutzeroberflächen. Diese sind absolut auf Minimalismus ausgelegt, denn bekanntlich werden diese dem Nutzer direkt vor das Auge projiziert, sodass die schwebenden Elemente sich über die sichtbare Umgebung legen.

Wir haben euch in den letzten Tagen bereits die Tasten der Android XR Smart Glasses vorgestellt, haben euch die Touchgesten der Smart Glasses aufgelistet und auch schon die Oberflächen des Betriebssystems und der Apps gezeigt. Heute beschäftigen wir uns mit den grundlegenden Elementen, die diese Apps verwenden können.

Auch in Android XR gibt es Titelleisten, es gibt Eingabefelder, Listen, Buttons und mehr. Alles reduziert, wenig Auswahl, mit transparenten Darstellungen, aber dennoch mächtig genug, um es im Alltag nutzbar zu machen. In der folgenden Galerie könnt ihr die einzelnen Elemente sehen, so wie Googles Design-Team sie vor wenigen Tagen veröffentlicht hat.

















Die Buttons können drei unterschiedliche Darstellungen annehmen, die sich je nach Status ändern. Der erste Button ist die Standarddarstellung, wie sie an allen Stellen verwendet werden wird. Die zweite Reihe zeigt uns einen Button mit Eingabefokus bzw. der Auswahl, die vom Nutzer zur Auslösung bestätigt werden könnte. In der dritten Reihe sehen wir einen aktiv gedrückten Button. Wie sich zeigt, wird der Rahmen die jeweiligen Änderungen enthalten: Dünn, animiert und fett umrandet.

Wir haben euch schon einige Android XR Apps und Benachrichtigungen gezeigt, in denen diese Darstellungen zum Einsatz kommen. Es wird sich zeigen, wie sich diese Standards außerhalb der von Google selbst entwickelten oder beworbenen Apps verbreiten werden. Schon in wenigen Monaten könnte es soweit sein, denn wir erwarten spätestens zur Google I/O im Mai mehr Informationen oder konkrete Ankündigungen.

