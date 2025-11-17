Android: Google bringt flexibles Backup für alle Nutzer – Apps lassen sich bald einzeln auswählen (Teardown)

Das Betriebssystem Android verfügt seit vielen Jahren über eine tief integrierte Backup-Lösung, die dafür sorgt, dass wichtige Daten und Einstellungen in der Google-Cloud abgelegt werden. Zuletzt gab es in diesem Bereich einige Veränderungen und jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns eine deutlich höhere Flexibilität bei der Sicherung der App-Daten.



Das Android-Backup wurde zuletzt von Google mehrfach überarbeitet, wobei einige Bereiche zusammengefasst und anschließend wieder voneinander getrennt wurden. Nachdem man die Gerätesicherung wieder vom Medien-Backup separiert hat, steht jetzt eine höhere Flexibilität beim Backup der App-Daten auf dem Plan. Im Rahmen eines Teardowns konnte ein Bereich aktiviert werden, der für jede App eine einzelne Entscheidung ermöglicht.

In der Auflistung zeigt sich im Bereich „App Data“ eine Auflistung aller auf dem Smartphone installierter Apps, die das Cloud-Backup verwenden. Zunächst gibt es den App-Namen inklusive Icon und als Zusatzinformation den in der Cloud belegten Speicher. Weil dieser Speicher vom Google-Kontingent abgeht, kann das für einige Nutzer eine interessante Größe sein – wenn auch keine relevante. Aber dazu gleich mehr.

Neben den Apps gibt es Schalter, sodass für jede einzelne installierte Anwendung festgelegt werden kann, ob diese ihre Daten in der Cloud sichern sollen oder nicht. Bisher gab es nur eine globale Einstellung für alle Apps. Die Wahl lag zwischen der vollständigen Abschaltung oder eben der vollständigen Aktivierung. Die Auflistung ist neu und dürfte im Rahmen eines kommenden Google Play System Updates für alle Nutzer ausgerollt werden.

Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, ist das Backup in puncto Speicherplatzverbrauch in der Cloud nicht erwähnenswert. 147 Byte, 261 Byte, 12 Kilobyte. Das ist den Blick in die Einstellungen nicht wert. Viel mehr könnte es um Datenschutz oder auch einen möglichen sauberen Daten-Neustart für einzelne Anwendungen gehen.

» Android 17: Googles neues Betriebssystem macht Apps flexibler – bringt Min-Mode, XR, Desktop und Bubbles

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.