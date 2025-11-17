Windows-Apps auf Chromebooks nutzen: Google gibt ChromeOS neuen Schwung mit Cameyo-Streaming

Veröffentlicht am von Jens
chrome 

Googles Betriebssystem ChromeOS steht vor einer ungewissen Zukunft, aber dennoch setzt man jetzt einen wichtigen Weg fort, der im vergangenen Jahr durch eine Übernahme begonnen wurde: Mit der Virtualisierungslösung Cameyo lassen sich Windows-Apps per Streaming direkt auf einem Chromebook ausführen – jetzt gibt es den Neustart.


cameyo 1

Android drängt auf den Desktop und soll schon im nächsten Jahr durch eine Verschmelzung mit ChromeOS auf den ganz neuen Android-PCs starten. Was das für die Zukunft von ChromeOS und die gesamte Chromebook-Kategorie bedeutet, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen – doch jetzt setzt Google ein interessantes Zeichen. Die im vergangenen Jahr übernommene Virtualisierungslösung Cameyo bringt Windows-Apps auf Chromebooks und erhält jetzt einen kompletten Neustart.

cameyo 2

Cameyo gibt den Nutzern die Möglichkeit, Windows- oder Linux-Anwendungen direkt im Browser zu streamen oder als Progressive Web App zu verwenden. So können Anwender wichtige ältere Anwendungen – von spezialisierten ERP-Clients über Windows-basierte Designprogramme wie AutoCAD und die Desktop-Version von Excel bis hin zu vielen anderen Anwendungen – weiterhin nutzen und parallel zu ihren modernen Webanwendungen im Browser oder als PWAs im Systemtray darauf zugreifen.

Für den Nutzer entfällt damit die Notwendigkeit, zwischen diversen Desktop-Umgebungen zu wechseln und gleichzeitig reduziert die Komplexität für die IT-Abteilung. Dabei schießt man auch kräftig gegen das seit Jahrzehnten dominierende Betriebssystem und behauptet, dass viele Abteilungen sich nur von einem Sicherheitsvorfall zum nächsten Hangeln – und jetzt steht die Lösung bereit. Cameyo bietet die Möglichkeit zum Umstieg auf ChromeOS oder ChromeOS Flex, ohne den Zugriff auf die Windows-Anwendungen zu verlieren.

Seit jeher verschieben viele Unternehmen den Umstieg auf ChromeOS wegen der fehlenden Verfügbarkeit der Windows-Anwendungen – das hat sich jetzt mit dem Cameyo-Angebot geändert. Mit dem Angebot ermöglicht man es der IT-Abteilung, sicher und ohne Komfortverlust auf ChromeOS umzusteigen. Laut Google das einzige Betriebssystem, bei dem es niemals einen gemeldeten Ransomware-Angriff gab.

[9to5Google]

# Vorschau Produkt Preis
1 Lenovo Chromebook IdeaPad 3i | 15,6' Full HD Touch Display | Intel Celeron N4500 | 8GB RAM | 128GB SSD | Intel UHD Grafik | Chrome OS | QWERTZ | grau | 3 Monate Premium Care Lenovo Chromebook IdeaPad 3i | 15,6" Full HD Touch Display | Intel Celeron N4500 | 8GB RAM | 128GB... 269,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 | 14' Full HD Display | Mediatek MT8186 | 4GB RAM | 64GB SSD | ARM Mali-G52 Grafik | Chrome OS | QWERTZ | blau Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 | 14" Full HD Display | Mediatek MT8186 | 4GB RAM | 64GB SSD | ARM... 159,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Lenovo Chromebook 300e 2 in 1 Touchscreen Laptop, 11.6 Zoll (1366x768), AMD A4-9120C, 4GB RAM, 32GB SSD, Japanische Tastatur, Chrome OS (Generalüberholt) Lenovo Chromebook 300e 2 in 1 Touchscreen Laptop, 11.6 Zoll (1366x768), AMD A4-9120C, 4GB RAM, 32GB... 97,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 ASUS Chromebook Plus CX34 Laptop | 14' Full-HD 16:9 IPS Display | Intel Core i3-1215U | 8 GB RAM | 128GB UFS | Intel UHD Graphics | ChromeOS | QWERTZ Tastatur | Rocky Grey ASUS Chromebook Plus CX34 Laptop | 14" Full-HD 16:9 IPS Display | Intel Core i3-1215U | 8 GB RAM |... 449,00 EUR 180,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket