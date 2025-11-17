Windows-Apps auf Chromebooks nutzen: Google gibt ChromeOS neuen Schwung mit Cameyo-Streaming

Googles Betriebssystem ChromeOS steht vor einer ungewissen Zukunft, aber dennoch setzt man jetzt einen wichtigen Weg fort, der im vergangenen Jahr durch eine Übernahme begonnen wurde: Mit der Virtualisierungslösung Cameyo lassen sich Windows-Apps per Streaming direkt auf einem Chromebook ausführen – jetzt gibt es den Neustart.



Android drängt auf den Desktop und soll schon im nächsten Jahr durch eine Verschmelzung mit ChromeOS auf den ganz neuen Android-PCs starten. Was das für die Zukunft von ChromeOS und die gesamte Chromebook-Kategorie bedeutet, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen – doch jetzt setzt Google ein interessantes Zeichen. Die im vergangenen Jahr übernommene Virtualisierungslösung Cameyo bringt Windows-Apps auf Chromebooks und erhält jetzt einen kompletten Neustart.

Cameyo gibt den Nutzern die Möglichkeit, Windows- oder Linux-Anwendungen direkt im Browser zu streamen oder als Progressive Web App zu verwenden. So können Anwender wichtige ältere Anwendungen – von spezialisierten ERP-Clients über Windows-basierte Designprogramme wie AutoCAD und die Desktop-Version von Excel bis hin zu vielen anderen Anwendungen – weiterhin nutzen und parallel zu ihren modernen Webanwendungen im Browser oder als PWAs im Systemtray darauf zugreifen.

Für den Nutzer entfällt damit die Notwendigkeit, zwischen diversen Desktop-Umgebungen zu wechseln und gleichzeitig reduziert die Komplexität für die IT-Abteilung. Dabei schießt man auch kräftig gegen das seit Jahrzehnten dominierende Betriebssystem und behauptet, dass viele Abteilungen sich nur von einem Sicherheitsvorfall zum nächsten Hangeln – und jetzt steht die Lösung bereit. Cameyo bietet die Möglichkeit zum Umstieg auf ChromeOS oder ChromeOS Flex, ohne den Zugriff auf die Windows-Anwendungen zu verlieren.

Seit jeher verschieben viele Unternehmen den Umstieg auf ChromeOS wegen der fehlenden Verfügbarkeit der Windows-Anwendungen – das hat sich jetzt mit dem Cameyo-Angebot geändert. Mit dem Angebot ermöglicht man es der IT-Abteilung, sicher und ohne Komfortverlust auf ChromeOS umzusteigen. Laut Google das einzige Betriebssystem, bei dem es niemals einen gemeldeten Ransomware-Angriff gab.

