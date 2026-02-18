Pixel-Aktionen: Knallerpreise im Google Store – jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Watch und Buds

Google wird in wenigen Stunden die neuen Pixel-Produkte vorstellen, doch auch jetzt schon lohnt sich ein Blick in den Google Store bei Amazon. Nur noch für kurze Zeit bekommt ihr 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, Rabatte auf den Pixel 10a-Vorgänger, auf die Pixel Buds-Kopfhörer und noch einiges mehr, das ihr vielleicht nicht verpassen wollt.



In wenigen Stunden wird Google das Pixel 10a vorstellen, das sich kaum von seinem Vorgänger unterscheidet, der noch weit mehr als sechs Jahre mit vollen Updates versorgt wird. Daher lohnt sich vielleicht ein Blick auf den Rabatt auf das Pixel 9a, mit dem der Preisunterschied sehr hoch ist. Müsste man sich zwischen den beiden Geräten entscheiden, dürfte die neunte Generation bei vielen Nutzern die Nase vorn haben.

Aber auch auf die aktuellen Flaggschiffe gibt es starke Aktionen, denn jetzt könnt ihr bis zu 33 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 herausholen. Ihr könnt euch 30 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern oder euch direkt für das größte Flaggschiff entscheiden, das mittlerweile auch im dreistelligen Bereich angekommen ist: Jetzt gibt es bis zu 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Aber nicht nur bei den Smartphones kann gespart werden, sondern auch bei den Smartwatches: Aktuell gibt es bis zu 13 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 sowie Rabatte auf die vierte Generation der Smartwatch. Außerdem gibt es jetzt noch 12 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ganze 16 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Für alle Angebote gilt, dass Amazon noch 60 Tage Audible gratis mit in den Warenkorb legt.

Schaut einfach mal im Google Store vorbei, ob ihr eine passende Aktion für euch findet. Je nach Konfiguration der Geräte lässt sich auch noch einiges mehr sparen.

Letzte Aktualisierung am 2026-02-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.